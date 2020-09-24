Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

РБК: Частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины от гриппа

Ведомости

Частные клиники, участвующие в системе добровольного медицинского страхования, и аптеки не могут провести вакцинацию россиян от гриппа одной из самых популярных вакцин — «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри», сообщил РБК со ссылкой на представителей страховщиков и частных клиник.

О нехватке вакцины заявили представители компаний «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтрахование», ВСК, «Ренессанс страхование». Также вакцины нет у клиник «Мать и дитя», Европейского медицинского центра, клиники «Семейный доктор», сети «Будь здоров». Вакцины «Ультрикс» практически нет в аптеках «36,6», «Рига» и «Магнит Аптека» и у аптечного агрегатора «Мегаптека.ру». По данным консалтинговой DSM Group, в аптеках можно купить трехвалентную вакцину «Ультрикс».

В пресс-службе компании «Форт» — производителя вакцины «Ультрикс», пояснили, что большая часть произведенного препарата направлена на бесплатную вакцинацию россиян от гриппа в рамках Национального календаря прививок, так как президент России Владимир Путин поручил охватить вакцинацией 60% россиян и 75% россиян из групп риска. В компании заявили, что производство вакцины увеличилось в несколько раз в том числе из-за «колоссального спроса на экспорт со стороны зарубежных стран». По мнению представителей страховых компаний, вакцина будет доступна для частных компаний в конце октября или в ноябре.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных