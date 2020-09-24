РБК: Частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины от гриппа
О нехватке вакцины заявили представители компаний «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтрахование», ВСК, «Ренессанс страхование». Также вакцины нет у клиник «Мать и дитя», Европейского медицинского центра, клиники «Семейный доктор», сети «Будь здоров». Вакцины «Ультрикс» практически нет в аптеках «36,6», «Рига» и «Магнит Аптека» и у аптечного агрегатора «Мегаптека.ру». По данным консалтинговой DSM Group, в аптеках можно купить трехвалентную вакцину «Ультрикс».
В пресс-службе компании «Форт» — производителя вакцины «Ультрикс», пояснили, что большая часть произведенного препарата направлена на бесплатную вакцинацию россиян от гриппа в рамках Национального календаря прививок, так как президент России Владимир Путин поручил охватить вакцинацией 60% россиян и 75% россиян из групп риска. В компании заявили, что производство вакцины увеличилось в несколько раз в том числе из-за «колоссального спроса на экспорт со стороны зарубежных стран». По мнению представителей страховых компаний, вакцина будет доступна для частных компаний в конце октября или в ноябре.