РБК: Частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины от гриппа

В пресс-службе компании «Форт» — производителя вакцины «Ультрикс», пояснили, что большая часть произведенного препарата направлена на бесплатную вакцинацию россиян от гриппа в рамках Национального календаря прививок, так как президент России Владимир Путин поручил охватить вакцинацией 60% россиян и 75% россиян из групп риска. В компании заявили, что производство вакцины увеличилось в несколько раз в том числе из-за «колоссального спроса на экспорт со стороны зарубежных стран». По мнению представителей страховых компаний, вакцина будет доступна для частных компаний в конце октября или в ноябре.