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Reuters узнал о планах Playboy вернуться на биржу

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Владелец журнала Playboy, компания Playboy Enterprises, собирается вновь разместить акции на бирже, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Playboy Enterprises намерена провести слияние с компанией Mountain Crest Acquisition Corp, которая уже торгуется на бирже. Общая стоимость двух компаний может составить $425 млн, включая долги. Дату выхода на биржу источники Reuters не сообщили.

Для реализации сделки Mountain Crest планирует привлечь не менее $100 млн, добавили источники, которые попросили сохранить анонимность, поскольку переговоры о слиянии ведутся в частном порядке. Официальных комментариев от обеих сторон агентство получить не смогло.

Playboy Enterprises ушла с биржи в 2011 г. Ее выкупили основатель журнала Хью Хефнер и частная инвестиционная компания Rizvi Traverse Management за $207 млн.

Playboy начал издаваться в 1953 г., дебютировав с фотографией актрисы Мэрилин Монро на обложке. Сворачивание печатной версии в США началось из-за падения продаж в 2018–2019 гг., в 2019 г. журнал из ежемесячного превратился в ежеквартальный. Весной 2020 г. было объявлено о прекращении выпуска печатной версии на фоне пандемии. Playboy объявил, что выходит за рамки своего медиабизнеса, чтобы преобразовать себя в бренд стиля жизни. За пределами США журнал Playboy продолжает выходить в местных франшизах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных