Reuters узнал о планах Playboy вернуться на биржу
Владелец журнала Playboy, компания Playboy Enterprises, собирается вновь разместить акции на бирже, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Playboy Enterprises намерена провести слияние с компанией Mountain Crest Acquisition Corp, которая уже торгуется на бирже. Общая стоимость двух компаний может составить $425 млн, включая долги. Дату выхода на биржу источники Reuters не сообщили.
Для реализации сделки Mountain Crest планирует привлечь не менее $100 млн, добавили источники, которые попросили сохранить анонимность, поскольку переговоры о слиянии ведутся в частном порядке. Официальных комментариев от обеих сторон агентство получить не смогло.
Playboy Enterprises ушла с биржи в 2011 г. Ее выкупили основатель журнала Хью Хефнер и частная инвестиционная компания Rizvi Traverse Management за $207 млн.
Playboy начал издаваться в 1953 г., дебютировав с фотографией актрисы Мэрилин Монро на обложке. Сворачивание печатной версии в США началось из-за падения продаж в 2018–2019 гг., в 2019 г. журнал из ежемесячного превратился в ежеквартальный. Весной 2020 г. было объявлено о прекращении выпуска печатной версии на фоне пандемии. Playboy объявил, что выходит за рамки своего медиабизнеса, чтобы преобразовать себя в бренд стиля жизни. За пределами США журнал Playboy продолжает выходить в местных франшизах.