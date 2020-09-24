Reuters узнал о планах Playboy вернуться на биржу

Playboy начал издаваться в 1953 г., дебютировав с фотографией актрисы Мэрилин Монро на обложке. Сворачивание печатной версии в США началось из-за падения продаж в 2018–2019 гг., в 2019 г. журнал из ежемесячного превратился в ежеквартальный. Весной 2020 г. было объявлено о прекращении выпуска печатной версии на фоне пандемии. Playboy объявил, что выходит за рамки своего медиабизнеса, чтобы преобразовать себя в бренд стиля жизни. За пределами США журнал Playboy продолжает выходить в местных франшизах.