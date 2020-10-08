Сбербанк отказался от индексации зарплат сотрудников в 2020 году
Сбербанк в текущем году решил не индексировать зарплаты сотрудников, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
«В этом году Сбербанк не проводил массового повышения заработных плат. Планы банка на 2021 год в том числе по пересмотру заработных плат сотрудников сейчас обсуждаются. В 2019 году Сбербанк проводил общебанковский пересмотр заработных плат сотрудников в размере 5%» — говорится в сообщении банка.
Отмечается также, что на фоне пандемии коронавируса Сбербанк сохранил рабочие места, предоставлял дополнительные отпуска в случае вынужденного карантина и оплачивал больничные в размере 100%.
Ранее сообщалось, топ-менеджеры Сбербанка направили свою зарплату за апрель на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств. Кроме того, средства на эти цели выделили и обычные сотрудники. Общая сумма, направленная Сбербанком на борьбу с пандемией, составила 3 млрд руб.