Сбербанк отказался от индексации зарплат сотрудников в 2020 году

Ранее сообщалось, топ-менеджеры Сбербанка направили свою зарплату за апрель на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств. Кроме того, средства на эти цели выделили и обычные сотрудники. Общая сумма, направленная Сбербанком на борьбу с пандемией, составила 3 млрд руб.