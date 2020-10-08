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Сбербанк отказался от индексации зарплат сотрудников в 2020 году

Ведомости

Сбербанк в текущем году решил не индексировать зарплаты сотрудников, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.

«В этом году Сбербанк не проводил массового повышения заработных плат. Планы банка на 2021 год в том числе по пересмотру заработных плат сотрудников сейчас обсуждаются. В 2019 году Сбербанк проводил общебанковский пересмотр заработных плат сотрудников в размере 5%» — говорится в сообщении банка.

Отмечается также, что на фоне пандемии коронавируса Сбербанк сохранил рабочие места, предоставлял дополнительные отпуска в случае вынужденного карантина и оплачивал больничные в размере 100%.

Ранее сообщалось, топ-менеджеры Сбербанка направили свою зарплату за апрель на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств. Кроме того, средства на эти цели выделили и обычные сотрудники. Общая сумма, направленная Сбербанком на борьбу с пандемией, составила 3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных