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В Белоруссии возобновили транспортировку российской нефти в Европу

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Транспортировку нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба» возобновили после устранения технических проблем, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

«Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», — сказал Тищенко.

23 октября транзит российского сырья был приостановлен из-за технических проблем, которые возникли на территории Польши. Поступавшая из России нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь».

В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.

Ранее по теме: Белоруссия приостановила транспортировку нефти из России в Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных