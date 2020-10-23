В Белоруссии возобновили транспортировку российской нефти в Европу
Транспортировку нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба» возобновили после устранения технических проблем, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
«Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», — сказал Тищенко.
23 октября транзит российского сырья был приостановлен из-за технических проблем, которые возникли на территории Польши. Поступавшая из России нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь».
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.