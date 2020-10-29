Россия попросила приостановить исполнение решений по искам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов должен будет оценить заявление России о многочисленных юридических ошибках, которые, по мнению Москвы, были допущены апелляционным судом в толковании международного права. Минюст отметил, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения бывшими акционерами ЮКОСа антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. В министерстве считают, что бывшие акционеры получили активы с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, которые отвечали за приватизацию. Офшорные «компании-пустышки» фактически не оплатили акции ЮКОСа и не внесли вклада в экономику России, добавили в министерстве.