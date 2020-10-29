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Россия попросила приостановить исполнение решений по искам ЮКОСа

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Российские власти попросили Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного России при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина.

«Тридцатого октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа», — рассказал Гальперин.

В июне 2020 г. Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. Суд изначально постановил взыскать с России $50 млрд. Окружной суд Гааги позднее отменил это решение, однако Апелляционный суд рассмотрел дело и вновь встал на сторону бывших акционеров. При этом сумма взыскания с учетом пеней выросла на $7 млрд, рассказали в Минюсте.

Верховный суд Нидерландов должен будет оценить заявление России о многочисленных юридических ошибках, которые, по мнению Москвы, были допущены апелляционным судом в толковании международного права. Минюст отметил, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения бывшими акционерами ЮКОСа антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. В министерстве считают, что бывшие акционеры получили активы с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, которые отвечали за приватизацию. Офшорные «компании-пустышки» фактически не оплатили акции ЮКОСа и не внесли вклада в экономику России, добавили в министерстве.

Ранее по теме: ВС Нидерландов принял жалобу России по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных