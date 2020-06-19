ВС Нидерландов принял жалобу России по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

По словам управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, в жалобе российской стороны нет процедурных оснований, либо нерешенных в праве Нидерландов вопросов, «чтобы ими занимался ВС». Суд скорее всего оставит решение апелляционного суда в силе, а признание жалобы приемлемой, убежден юрист. «это не более чем политический реверанс в сторону России, чтобы еще раз предоставить ей право привести свои аргументы»,- отметил Именнов.