ВС Нидерландов принял жалобу России по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $57 млрд, говорится в сообщении Минюста.
Суду предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
По словам управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, в жалобе российской стороны нет процедурных оснований, либо нерешенных в праве Нидерландов вопросов, «чтобы ими занимался ВС». Суд скорее всего оставит решение апелляционного суда в силе, а признание жалобы приемлемой, убежден юрист. «это не более чем политический реверанс в сторону России, чтобы еще раз предоставить ей право привести свои аргументы»,- отметил Именнов.
18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании (позже сумма выросла с учетом пеней до 57 млрд). Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу. 15 мая Минюст сообщил, что Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда по иску.
В кассационной жалобе говорилось, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного регулирования». В частности, бывшими владельцами ЮКОСа «были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.