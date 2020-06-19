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ВС Нидерландов принял жалобу России по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $57 млрд, говорится в сообщении Минюста.

Суду предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

По словам управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, в жалобе российской стороны нет процедурных оснований, либо нерешенных в праве Нидерландов вопросов, «чтобы ими занимался ВС». Суд скорее всего оставит решение апелляционного суда в силе, а признание жалобы приемлемой, убежден юрист. «это не более чем политический реверанс в сторону России, чтобы еще раз предоставить ей право привести свои аргументы»,- отметил Именнов.

Ранее по теме: Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании (позже сумма выросла с учетом пеней до 57 млрд). Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу. 15 мая Минюст сообщил, что Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда по иску.

В кассационной жалобе говорилось, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного регулирования». В частности, бывшими владельцами ЮКОСа «были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных