Правительство сохранит параметры тарифной политики РЖД в 2021 году

«На этом совещании было принято решение о том, что в 2021 г. параметры долгосрочной тарифной политики РЖД, в которой определены все элементы тарифообразования, меняться не будут. В 2021 году тарифы меняться не будут», — цитирует ТАСС министра. При этом тарифы на 2022-2023 г. обсуждаются, этот вопрос остался открытым, отметил Дитрих.