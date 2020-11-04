Правительство сохранит параметры тарифной политики РЖД в 2021 году
Правительство решило оставить прежними параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 г., что означает сохранение всех элементов тарифообразования и отказ от дополнительной индексации грузовых тарифов, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих по итогам совещания, прошедшего на этой неделе,на котором обсуждалась инвестпрограмма РЖД.
«На этом совещании было принято решение о том, что в 2021 г. параметры долгосрочной тарифной политики РЖД, в которой определены все элементы тарифообразования, меняться не будут. В 2021 году тарифы меняться не будут», — цитирует ТАСС министра. При этом тарифы на 2022-2023 г. обсуждаются, этот вопрос остался открытым, отметил Дитрих.
Ранее госкомпания сообщила, что объем перевозки грузов в октябре вырос впервые за 10 месяцев. По данным компании, опубликованным 2 ноября, погрузка составила 109,9 млн т, что на 0,3% превышает показатель за октябрь прошлого года. Грузооборот вырос на 0,4% до 223,2 млрд тонно-километров. С начала года количество грузов, перевозимых по железной дороге, было ниже, чем за аналогичные месяцы 2019 г.