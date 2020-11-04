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Правительство сохранит параметры тарифной политики РЖД в 2021 году

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Правительство решило оставить прежними параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 г., что означает сохранение всех элементов тарифообразования и отказ от дополнительной индексации грузовых тарифов, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих по итогам совещания, прошедшего на этой неделе,на котором обсуждалась инвестпрограмма РЖД.

«На этом совещании было принято решение о том, что в 2021 г. параметры долгосрочной тарифной политики РЖД, в которой определены все элементы тарифообразования, меняться не будут. В 2021 году тарифы меняться не будут», — цитирует ТАСС министра. При этом тарифы на 2022-2023 г. обсуждаются, этот вопрос остался открытым, отметил Дитрих.

Ранее госкомпания сообщила, что объем перевозки грузов в октябре вырос впервые за 10 месяцев. По данным компании, опубликованным 2 ноября, погрузка составила 109,9 млн т, что на 0,3% превышает показатель за октябрь прошлого года. Грузооборот вырос на 0,4% до 223,2 млрд тонно-километров. С начала года количество грузов, перевозимых по железной дороге, было ниже, чем за аналогичные месяцы 2019 г.

Ранее по теме: Железнодорожные перевозки в России выросли впервые с начала года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных