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К берегам Германии направились способные достроить «Северный поток – 2» два судна

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Судно снабжения «Остап Шеремета» и специальное судно «Артемис Оффшор», которые могут быть задействованы в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», направились к берегам Германии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской отрасли.

По его словам, оба судна вышли из порта Калининград и должны 5 ноября прибыть в немецкий порт Мукран, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода и склад труб.

В порту и на его рейде находятся трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский, а также суда "Умка" и "Финвал", которые будут задействованы в завершении строительства трубопровода.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец – «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г.

США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта, потребовав от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas заявила о приостановке прокладки газопровода, а работы по укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании так и не начались. Из-за санкций оператор проекта вынужден искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют трубоукладчик «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных