К берегам Германии направились способные достроить «Северный поток – 2» два судна
Судно снабжения «Остап Шеремета» и специальное судно «Артемис Оффшор», которые могут быть задействованы в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», направились к берегам Германии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской отрасли.
По его словам, оба судна вышли из порта Калининград и должны 5 ноября прибыть в немецкий порт Мукран, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода и склад труб.
В порту и на его рейде находятся трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский, а также суда "Умка" и "Финвал", которые будут задействованы в завершении строительства трубопровода.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец – «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г.
США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта, потребовав от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas заявила о приостановке прокладки газопровода, а работы по укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании так и не начались. Из-за санкций оператор проекта вынужден искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют трубоукладчик «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».