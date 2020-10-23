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«Газпром» назвал влияющие на сроки ввода «Северного потока — 2» факторы

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Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» зависят от целого ряда факторов, включая погодные условия и характеристики судов-трубоукладчиков, заявила зампред правления «Газпрома», руководитель «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке», — цитирует «РИА Новости» Бурмистрову.

По ее словам, сейчас прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта. Она подчеркнула, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения.

Ранее США заявили о расширении санкций в отношений компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода. Вашингтон также потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, после чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании.

Оператору проекта пришлось искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».

Ранее по теме: США расширил перечень критериев для санкций по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных