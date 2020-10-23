«Газпром» назвал влияющие на сроки ввода «Северного потока — 2» факторы

Ранее США заявили о расширении санкций в отношений компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода. Вашингтон также потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, после чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании.