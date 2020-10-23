«Газпром» назвал влияющие на сроки ввода «Северного потока — 2» факторы
Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» зависят от целого ряда факторов, включая погодные условия и характеристики судов-трубоукладчиков, заявила зампред правления «Газпрома», руководитель «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке», — цитирует «РИА Новости» Бурмистрову.
По ее словам, сейчас прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта. Она подчеркнула, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения.
Ранее США заявили о расширении санкций в отношений компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода. Вашингтон также потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, после чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании.
Оператору проекта пришлось искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».