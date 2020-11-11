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Исполняющим обязанности главы «РусГидро» назначен Виктор Хмарин

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Совет директоров «Русгидро»назначил первого заместителя генерального директора Виктора Хмарина исполняющим обязанности главы энергокомпании после утверждения Николая Шульгинова министром энергетики России, следует из материалов энергокомпании.

«Избрать члена правления, первого заместителя генерального директора общества Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности председателя правления – генерального директора общества с 11.11.2020 до даты принятия советом директоров общества решения об избрании единоличного исполнительного органа», — говорится в сообщении. При этом совет директоров прекратил полномочия Шульгинова.

Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 г. В 2004 г. он стал заместителем председателя правления, затем первым зампредседателя правления «Системного оператора ЕЭС». С сентября 2015 г. является гендиректором «Русгидро». 1 октября 2020 г. совет директоров компании продлевал полномочия Шульгинова на два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных