Исполняющим обязанности главы «РусГидро» назначен Виктор Хмарин

Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 г. В 2004 г. он стал заместителем председателя правления, затем первым зампредседателя правления «Системного оператора ЕЭС». С сентября 2015 г. является гендиректором «Русгидро». 1 октября 2020 г. совет директоров компании продлевал полномочия Шульгинова на два года.