Исполняющим обязанности главы «РусГидро» назначен Виктор Хмарин
Совет директоров «Русгидро»назначил первого заместителя генерального директора Виктора Хмарина исполняющим обязанности главы энергокомпании после утверждения Николая Шульгинова министром энергетики России, следует из материалов энергокомпании.
«Избрать члена правления, первого заместителя генерального директора общества Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности председателя правления – генерального директора общества с 11.11.2020 до даты принятия советом директоров общества решения об избрании единоличного исполнительного органа», — говорится в сообщении. При этом совет директоров прекратил полномочия Шульгинова.
Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 г. В 2004 г. он стал заместителем председателя правления, затем первым зампредседателя правления «Системного оператора ЕЭС». С сентября 2015 г. является гендиректором «Русгидро». 1 октября 2020 г. совет директоров компании продлевал полномочия Шульгинова на два года.