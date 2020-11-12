Минпромторг предложил снизить эквайринг для офлайн-магазинов и общепита
Минпромторг считает целесообразным снизить эквайринговые комиссии для офлайн-магазинов и предприятий общественного питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в интервью «Российской газете».
«Полагаем целесообразным не только сохранение сниженных эквайринговых комиссий для предприятий онлайн-торговли, но также снижение их для предприятий классической офлайн-торговли и предприятий общепита, испытывающих в настоящее время падение выручки», — сказал Евтухов.
Из-за пандемии ЦБ в марте впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могли брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%.
Льготная ставка действовала для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 тыс. руб.), а также лекарств.