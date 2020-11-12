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Минпромторг предложил снизить эквайринг для офлайн-магазинов и общепита

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Минпромторг считает целесообразным снизить эквайринговые комиссии для офлайн-магазинов и предприятий общественного питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в интервью «Российской газете».

«Полагаем целесообразным не только сохранение сниженных эквайринговых комиссий для предприятий онлайн-торговли, но также снижение их для предприятий классической офлайн-торговли и предприятий общепита, испытывающих в настоящее время падение выручки», — сказал Евтухов.

Из-за пандемии ЦБ в марте впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могли брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%.

Льготная ставка действовала для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 тыс. руб.), а также лекарств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных