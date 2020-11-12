Минпромторг предложил снизить эквайринг для офлайн-магазинов и общепита

Из-за пандемии ЦБ в марте впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могли брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%.