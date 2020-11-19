«Яндекс» впервые раскрыл внутренние принципы работы компании
«Яндекс» впервые опубликовал внутренние правила для сотрудников и принципы работы компании. Во вступлении отмечается, что «это не строгий кодекс, а набор выводов, которые помогают сотрудникам «Яндекса» принимать решения». Опубликованные принципы не окончательны и могут обновляться, отмечается в документе.
В правилах говорится, что руководители компании не высказываются публично на политические темы, так как «в социальных сетях и других современных коммуникациях невозможно провести чёткую грань между личным мнением и позицией компании». Это правило не касается других сотрудников — они могут выражать личное мнение публично.
В документе говорится, что компания предоставляет «государственным органам такие же сервисы, как и всему остальному рынку». Там также отмечается, что компания не изменяет свои продукты «по заказу государства» и не занимается «разработкой специальных сервисов для государства».
В принципах говорится, что «Яндекс» раскрывает данные пользователей по запросам правоохранительных органов, но «только в том объеме, который необходим». В октябре компания впервые раскрыла статистику по выдаче данных пользователей властям. В I полугодии компания получила больше 15 тыс. запросов и удовлетворила почти 84% из них. Чаще всего власти интересовались данными пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт», «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Такси».