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«Яндекс» впервые раскрыл внутренние принципы работы компании

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«Яндекс» впервые опубликовал внутренние правила для сотрудников и принципы работы компании. Во вступлении отмечается, что «это не строгий кодекс, а набор выводов, которые помогают сотрудникам «Яндекса» принимать решения». Опубликованные принципы не окончательны и могут обновляться, отмечается в документе. 

В правилах говорится, что руководители компании не высказываются публично на политические темы, так как «в социальных сетях и других современных коммуникациях невозможно провести чёткую грань между личным мнением и позицией компании». Это правило не касается других сотрудников — они могут выражать личное мнение публично. 

В документе говорится, что компания предоставляет «государственным органам такие же сервисы, как и всему остальному рынку». Там также отмечается, что компания не изменяет свои продукты «по заказу государства» и не занимается «разработкой специальных сервисов для государства». 

В принципах говорится, что «Яндекс» раскрывает данные пользователей по запросам правоохранительных органов, но «только в том объеме, который необходим». В октябре компания впервые раскрыла статистику по выдаче данных пользователей властям. В I полугодии компания получила больше 15 тыс. запросов и удовлетворила почти 84% из них. Чаще всего власти интересовались данными пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт», «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Такси». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных