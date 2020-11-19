«Яндекс» впервые раскрыл внутренние принципы работы компании

В принципах говорится, что «Яндекс» раскрывает данные пользователей по запросам правоохранительных органов, но «только в том объеме, который необходим». В октябре компания впервые раскрыла статистику по выдаче данных пользователей властям. В I полугодии компания получила больше 15 тыс. запросов и удовлетворила почти 84% из них. Чаще всего власти интересовались данными пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт», «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Такси».