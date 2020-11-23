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«Аэрофлот» запустит рейсы для возвращения россиян из Азербайджана

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит чартерные рейсы из Баку в Москву для возвращения россиян из Азербайджана, сообщила пресс-служба международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

«С 26 ноября "Аэрофлот" открывает регулярные чартерные рейсы по маршруту Баку — Москва», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Допускать к полетам будут только пассажиров с гражданством или правом на въезд в страну назначения. Также у них должен быть отрицательный тест на коронавирус.

В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 21 сентября Россия перестала осуществлять вывозные рейсы, поскольку люди получили возможность вернуться в страну при помощи регулярных авиарейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных