«Аэрофлот» запустит рейсы для возвращения россиян из Азербайджана
Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит чартерные рейсы из Баку в Москву для возвращения россиян из Азербайджана, сообщила пресс-служба международного аэропорта имени Гейдара Алиева.
«С 26 ноября "Аэрофлот" открывает регулярные чартерные рейсы по маршруту Баку — Москва», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Допускать к полетам будут только пассажиров с гражданством или правом на въезд в страну назначения. Также у них должен быть отрицательный тест на коронавирус.
В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 21 сентября Россия перестала осуществлять вывозные рейсы, поскольку люди получили возможность вернуться в страну при помощи регулярных авиарейсов.