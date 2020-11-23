«Аэрофлот» запустит рейсы для возвращения россиян из Азербайджана

«С 26 ноября "Аэрофлот" открывает регулярные чартерные рейсы по маршруту Баку — Москва», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Допускать к полетам будут только пассажиров с гражданством или правом на въезд в страну назначения. Также у них должен быть отрицательный тест на коронавирус.