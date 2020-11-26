Facebook выплатил 4 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
«Штраф выплачен, суд получил постановление об окончании исполнительного производства», — сообщила Гринчук.
В конце января Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили данные о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП. Twitter позднее обжаловал решение суда.
В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные россиян. Теперь за нарушение грозит от 1 до 6 млн руб.