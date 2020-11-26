Disney решил уволить 32 000 сотрудников из-за пандемии

В заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, говорится, что увольнения пройдут в первой половине 2021 г., отметило издание. В конце сентября Disney сообщала о планах сокращения сотрудников, однако тогда предполагалось уволить лишь 28 тысяч человек. Еще около 37 тысяч сотрудников разных подразделений Disney находятся в вынужденных отпусках, пишет CNBC.