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Disney решил уволить 32 000 сотрудников из-за пандемии

Ведомости

Компания Disney заявила, что планирует уволить 32 тыс. сотрудников, сообщил Reuters. Увольнения в основном затронут тематические парки как в США, так и в других странах мира.

В заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, говорится, что увольнения пройдут в первой половине 2021 г., отметило издание. В конце сентября Disney сообщала о планах сокращения сотрудников, однако тогда предполагалось уволить лишь 28 тысяч человек. Еще около 37 тысяч сотрудников разных подразделений Disney находятся в вынужденных отпусках, пишет CNBC.

Ранее в ноябре Disney сообщил, что планирует уволить дополнительных сотрудников тематического парка в Южной Калифорнии, так как неизвестно, когда власти штата разрешат вновь его открыть. Парки во Флориде и за пределами США открылись ранее. В них нужно строго соблюдать меры профилактики коронавируса: соблюдать социальную дистанцию и носить маски. 

«Диснейленды» в 2020 г. долгое время не работали из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. В Париже парк повторно закрылся в конце октября, когда во Франции ввели новый локдаун. Парки Disney в Шанхае, Калифорнии, Гонконге и Токио остаются открытыми. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных