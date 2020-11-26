Disney решил уволить 32 000 сотрудников из-за пандемии
Компания Disney заявила, что планирует уволить 32 тыс. сотрудников, сообщил Reuters. Увольнения в основном затронут тематические парки как в США, так и в других странах мира.
В заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, говорится, что увольнения пройдут в первой половине 2021 г., отметило издание. В конце сентября Disney сообщала о планах сокращения сотрудников, однако тогда предполагалось уволить лишь 28 тысяч человек. Еще около 37 тысяч сотрудников разных подразделений Disney находятся в вынужденных отпусках, пишет CNBC.
Ранее в ноябре Disney сообщил, что планирует уволить дополнительных сотрудников тематического парка в Южной Калифорнии, так как неизвестно, когда власти штата разрешат вновь его открыть. Парки во Флориде и за пределами США открылись ранее. В них нужно строго соблюдать меры профилактики коронавируса: соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
«Диснейленды» в 2020 г. долгое время не работали из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. В Париже парк повторно закрылся в конце октября, когда во Франции ввели новый локдаун. Парки Disney в Шанхае, Калифорнии, Гонконге и Токио остаются открытыми.