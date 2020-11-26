Х5 Retail Group допустила IPO онлайн-бизнеса в ближайшие 2-3 года
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») обсуждает планы по выделению в отдельный бизнес онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» и единый сервис экспресс-доставки еды из магазинов ритейлера «Около». После выделения онлайн-бизнеса компания может провести первичное публичное размещение (IPO), заявил начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин на онлайн-встрече, организованной компанией «Атон».
«Мы в целом, конечно, тоже, с одной стороны удивлены, с другой стороны впечатлены всеми этими оценками и реакцией (на IPO Ozon. — ИФ) со стороны фондового рынка, со стороны инвесторов, поэтому, в принципе, планы по spin off цифровых бизнесов и проведению их размещения в компании обсуждаются. Я не думаю, что это краткосрочный горизонт времени, но в целом это, действительно, возможная история на каком-то горизонте — скорее, двух-трех лет», — сказал Васин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, оценка онлайн-бизнеса ритейлера, исходя из параметров IPO Ozon и текущих планов на следующий год, уже составляла бы $3 млрд.
По оценке Infoline, X5 является лидером по онлайн-торговле продуктами. За 9 месяцев 2020 г. ее оборот составил 12,7 млрд руб. На втором месте среди российских игроков занимает онлайн-гипермаркет «Утконос» с оборотом в 11,6 млрд руб., а тройку лидеров по онлайн-торговле еды замыкает «Сбермаркет» с оборотом в 11,5 млрд руб. Онлайн-ритейлер Ozon, который 24 ноября провел успешное IPO на американской бирже Nasdaq, занимает четвертое место с оборотом в онлайн-торговле его в 7,9 млрд руб. за 9 месяцев 2020 г.
X5 Retail Group в июле текущего года запустила сервис экспресс-доставки и единую технологическую платформу под брендом «Около». Так как X5 - мультиформатная компания, ей легче развивать и продвигать сервис под отдельным брендом, объяснял тогда директор по стратегии компании Владимир Салахутдинов.