Х5 Retail Group допустила IPO онлайн-бизнеса в ближайшие 2-3 года

«Мы в целом, конечно, тоже, с одной стороны удивлены, с другой стороны впечатлены всеми этими оценками и реакцией (на IPO Ozon. — ИФ) со стороны фондового рынка, со стороны инвесторов, поэтому, в принципе, планы по spin off цифровых бизнесов и проведению их размещения в компании обсуждаются. Я не думаю, что это краткосрочный горизонт времени, но в целом это, действительно, возможная история на каком-то горизонте — скорее, двух-трех лет», — сказал Васин (цитата по «Интерфаксу»).