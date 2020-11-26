Судебные приставы планируют взыскать с Twitter штраф в 4 млн рублей
Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство из-за неуплаты Twitter штрафа в размере 4 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Компания была оштрафована за отказ локализовать данные граждан России.
В ФССП отметили, что приставы принимают законные меры, чтобы добиться от компании выплаты штрафа.
Twitter оспаривает решение судебных приставов. В компании пояснили, что против нее нельзя возбуждать исполнительное производство, так как Twitter не зарегистрирован в России. Однако 16 ноября Мещанский суд отклонил жалобу компании к ФССП, 24 ноября Пресненский суд Москвы отказался ее рассматривать.
В конце января Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили данные о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП. Twitter позднее обжаловал решение суда.
Позже в Таганском суде Москвы сообщили, что компания Facebook полностью выплатила штраф.