Судебные приставы планируют взыскать с Twitter штраф в 4 млн рублей

Twitter оспаривает решение судебных приставов. В компании пояснили, что против нее нельзя возбуждать исполнительное производство, так как Twitter не зарегистрирован в России. Однако 16 ноября Мещанский суд отклонил жалобу компании к ФССП, 24 ноября Пресненский суд Москвы отказался ее рассматривать.