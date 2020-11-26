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Судебные приставы планируют взыскать с Twitter штраф в 4 млн рублей

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство из-за неуплаты Twitter штрафа в размере 4 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Компания была оштрафована за отказ локализовать данные граждан России.

В ФССП отметили, что приставы принимают законные меры, чтобы добиться от компании выплаты штрафа. 

Twitter оспаривает решение судебных приставов. В компании пояснили, что против нее нельзя возбуждать исполнительное производство, так как Twitter не зарегистрирован в России. Однако 16 ноября Мещанский суд отклонил жалобу компании к ФССП, 24 ноября Пресненский суд Москвы отказался ее рассматривать. 

В конце января Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили данные о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП. Twitter позднее обжаловал решение суда.

Позже в Таганском суде Москвы сообщили, что компания Facebook полностью выплатила штраф. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных