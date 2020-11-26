«Яндекс» отказался от проведения IPO «Яндекс.Такси»
«Яндекс» не будет проводить первичное публичное размещение акций (IPO) «Яндекс.Такси», сообщил операционный и финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе онлайн-конференции с аналитиками Sberbank CIB. По его словам, причиной такого решения стала, в том чсиле, пандемия коронавируса.
«Мы видим, что такая платформа "Яндекса", которую мы создали, становится лучше из-за своей цельности. Поэтому IPO сервиса такси на сегодняшний день не рассматривается», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
О планах по проведению IPO «Яндекс.Такси» компания заявляла в начале 2019 г.
В 2018 г. «Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии, инвестировав в капитал новой компании $225 млн и $100 млн. По условиям сделки, около 59,3% совместного предприятия принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, еще 3,8% – сотрудникам. Uber передал в СП $345 млн, контракты, в том числе на доставку еды, а также некоторых сотрудников в регионе, отмечалось в проспекте. В рамках создания совместного предприятия «Яндекс» получил 2 млн акций Uber класса А стоимостью $52 млн. Uber обязан был выкупить эти бумаги по цене $48 за акцию через 12 месяцев с даты закрытия сделки.
«Яндекс» был намерен привлечь к размещению инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки.