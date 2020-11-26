«Яндекс» отказался от проведения IPO «Яндекс.Такси»

В 2018 г. «Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии, инвестировав в капитал новой компании $225 млн и $100 млн. По условиям сделки, около 59,3% совместного предприятия принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, еще 3,8% – сотрудникам. Uber передал в СП $345 млн, контракты, в том числе на доставку еды, а также некоторых сотрудников в регионе, отмечалось в проспекте. В рамках создания совместного предприятия «Яндекс» получил 2 млн акций Uber класса А стоимостью $52 млн. Uber обязан был выкупить эти бумаги по цене $48 за акцию через 12 месяцев с даты закрытия сделки.