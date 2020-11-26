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«Яндекс» отказался от проведения IPO «Яндекс.Такси»

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«Яндекс» не будет проводить первичное публичное размещение акций (IPO) «Яндекс.Такси», сообщил операционный и финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе онлайн-конференции с аналитиками Sberbank CIB. По его словам, причиной такого решения стала, в том чсиле, пандемия коронавируса. 

«Мы видим, что такая платформа "Яндекса", которую мы создали, становится лучше из-за своей цельности. Поэтому IPO сервиса такси на сегодняшний день не рассматривается», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). 

О планах по проведению IPO «Яндекс.Такси» компания заявляла в начале 2019 г. 

В 2018 г. «Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии, инвестировав в капитал новой компании $225 млн и $100 млн. По условиям сделки, около 59,3% совместного предприятия принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, еще 3,8% – сотрудникам. Uber передал в СП $345 млн, контракты, в том числе на доставку еды, а также некоторых сотрудников в регионе, отмечалось в проспекте. В рамках создания совместного предприятия «Яндекс» получил 2 млн акций Uber класса А стоимостью $52 млн. Uber обязан был выкупить эти бумаги по цене $48 за акцию через 12 месяцев с даты закрытия сделки.

«Яндекс» был намерен привлечь к размещению инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных