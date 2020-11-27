Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Калининград
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается возможным достройщиком газопровода «Северный поток-2», вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic. В порту Мукран судно находилось около месяца. Там находится логистическая база проекта газопровода.
По данным портала отслеживания судов, судно вышло из порта вечером 26 ноября, в Калининград он должен прибыть 28 ноября. Российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал» стоят на якорях у порта Мукран. На суда снабжения ранее обратил внимание «Коммерсантъ».
Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно «Академик Черский».
Предполагается, что газопровод Nord Stream 2 соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.
Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода, в качестве которого рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна» (в августе 2020 г. арендатор «Фортуны» также заявил о нежелании участвовать в проекте). До настоящего времени официально о возобновлении работ по прокладке «Северного потока – 2» не сообщалось.