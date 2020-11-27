Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Калининград

Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода, в качестве которого рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна» (в августе 2020 г. арендатор «Фортуны» также заявил о нежелании участвовать в проекте). До настоящего времени официально о возобновлении работ по прокладке «Северного потока – 2» не сообщалось.