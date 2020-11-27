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Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Калининград

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Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается возможным достройщиком газопровода «Северный поток-2», вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic. В порту Мукран судно находилось около месяца. Там находится логистическая база проекта газопровода.

По данным портала отслеживания судов, судно вышло из порта вечером 26 ноября, в Калининград он должен прибыть 28 ноября. Российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал» стоят на якорях у порта Мукран. На суда снабжения ранее обратил внимание «Коммерсантъ».

Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно «Академик Черский».

Предполагается, что газопровод Nord Stream 2 соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.

Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода, в качестве которого рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна» (в августе 2020 г. арендатор «Фортуны» также заявил о нежелании участвовать в проекте). До настоящего времени официально о возобновлении работ по прокладке «Северного потока – 2» не сообщалось.

Ранее по теме: Сертификатор «Северного потока — 2» вышел из проекта из-за угрозы санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных