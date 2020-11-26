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Сертификатор «Северного потока — 2» вышел из проекта из-за угрозы санкций

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Норвежская компнаия Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая проверяла строительные работы на предмет соответствия стандартам, прекратила участие в проекте «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщает «РИА Новости». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG отказался комментировать эту информацию агентству.

«Мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — сказал представитель DNV GL, напомнив, что ранее Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).

В норвежской компании пояснили, что работа по проекту «Северный поток 2» включала в себя мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовалось на судах во время прокладки газопровода, а также выдачу сертификата соответствия после завершения строительства.

В Nord Stream 2 AG отказались от комментариев, пояснив, что не могут раскрывать коммерческую информацию. Оператор также добавил, что защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия.

В конце октября США дополнили критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2». Теперь санкции могут быть наложены не только за участие в самом строительстве, но и за предоставление участвующим в проекте компаниям. Таким образом, под угрозу ограничений попадают более 120 компаний из 12 стран Европы. Правительство Германии заявило о неприемлемости санкций.

Ранее по теме: В Бундестаге призвали ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных