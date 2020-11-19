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В Бундестаге призвали ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»

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Германия должна прибегнуть к ответным мерам в случае усиления санкций США по «Северному потоку — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют», — сказал Эрнст.

Помимо этого, глава комитета Бундестага предложил рассмотреть ведение штрафных пошлин на импортный газ из США. При этом члены фракции «Зеленые» в ответ на такое предложение заявили, что «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен. По словам Эрнста, в бундестаге только одна партия выступает с такой инициативой.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных