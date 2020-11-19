В Бундестаге призвали ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»
Германия должна прибегнуть к ответным мерам в случае усиления санкций США по «Северному потоку — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.
«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют», — сказал Эрнст.
Помимо этого, глава комитета Бундестага предложил рассмотреть ведение штрафных пошлин на импортный газ из США. При этом члены фракции «Зеленые» в ответ на такое предложение заявили, что «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен. По словам Эрнста, в бундестаге только одна партия выступает с такой инициативой.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».