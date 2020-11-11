Bloomberg узнал о новых санкциях по «Северному потоку-2» против страховщиков

Строительство экспортного газопровода из России в Германию происходит на фоне политического давления со стороны США и ситуации вокруг Навального. Так, в начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство «Северного потока – 2» из-за инцидента с Навальным. США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта. В свою очередь немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.