Bloomberg узнал о новых санкциях по «Северному потоку-2» против страховщиков
Сенат и Палата представителей Конгресса США планируют ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.
Отмечается, что санкции будут включены в поправку к законопроекту об обороне. При этом уточняется, что действующие на данный момент санкции сохранятся. Документ должен быть принят до конца 2020 г. Источники агентства уточняют, что ограничения не затронут Германию или официальных лиц ФРГ.
Строительство экспортного газопровода из России в Германию происходит на фоне политического давления со стороны США и ситуации вокруг Навального. Так, в начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство «Северного потока – 2» из-за инцидента с Навальным. США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта. В свою очередь немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.