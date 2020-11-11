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Bloomberg узнал о новых санкциях по «Северному потоку-2» против страховщиков

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Сенат и Палата представителей Конгресса США планируют ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Отмечается, что санкции будут включены в поправку к законопроекту об обороне. При этом уточняется, что действующие на данный момент санкции сохранятся. Документ должен быть принят до конца 2020 г. Источники агентства уточняют, что ограничения не затронут Германию или официальных лиц ФРГ.

Строительство экспортного газопровода из России в Германию происходит на фоне политического давления со стороны США и ситуации вокруг Навального. Так, в начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство «Северного потока – 2» из-за инцидента с Навальным. США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта. В свою очередь немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных