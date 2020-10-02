Европейцы разрешили эксплуатировать «Северный поток – 2»Дания была последней страной, от которой требовались технические документы
Заявку на получение разрешения на эксплуатацию Nord Stream 2 AG подавала в Датское энергетическое агентство (DEA) 18 ноября 2019 г. В DEA сообщили также, что разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Дании, выданное 30 октября 2019 г., остается в силе. При этом в середине сентября регулятор подтверждал, что не собирается отзывать данное разрешение в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального, так как в компетенцию агентства входит надзор исключительно за соблюдением требований экологичности и безопасности. В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен 12 сентября поддержала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока – 2».
В Nord Stream 2 «Ведомостям» подтвердили, что получили от DEA разрешение на эксплуатацию участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего через исключительную экономическую зону Дании. В других странах, как, например, в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию, уточнили в Nord Stream 2. «Теперь эксплуатация газопровода обеспечена разрешениями от всех стран, через территориальные воды которых проходит «Северный поток – 2», – подчеркнули в Nord Stream 2.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец – «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г.
Строительство экспортного газопровода из России в Германию происходит на фоне политического давления со стороны США и ситуации вокруг Навального. Так, в начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство «Северного потока – 2» из-за инцидента с Навальным. В свою очередь немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.
Выдачу Данией разрешения можно расценить как позитивный сигнал, особенно учитывая не очень конструктивную позицию страны ранее, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Дания показала, что считает «Северный поток – 2» бизнес-проектом, несмотря на ситуацию с отравлением Навального. Изначально проект был согласован европейцами по всем параметрам, поэтому текущие сложности с окончанием строительства и последующим запуском связаны с возможным введением американских санкций, полагает она.
США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта, потребовав от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas заявила о приостановке прокладки газопровода, а работы по укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании так и не начались. Из-за санкций оператор проекта вынужден искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют трубоукладчик «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко», однако пока никто из них не приступил к работе.
По мнению Беловой, сейчас нет необходимости ускорять процесс достройки газопровода. «Если в прошлом году это могло быть принципиально важно для подписания транзитного договора с Украиной, то теперь у нас есть пятилетний контракт и нет надобности спешить», – отметила она. Договор о транзите газа через Украину Россия подписала в конце декабря 2019 г. До этого рассматривалась возможность отказа от этого маршрута в пользу «Северного потока – 2». Теперь для Nord Stream 2 AG гораздо важнее минимизировать риски попадания под санкции со стороны США, уверена аналитик. Белова считает, что газопровод начнет эксплуатироваться во второй половине 2021 г.
Датчане поняли, что ситуация с Навальным приблизила введение жестких американских санкций против газопровода, и поспешили решить все юридические вопросы до этого, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Вероятно, американцы примут законопроект с положениями о запрете сертификации газопровода, а также ввода его в эксплуатацию и обслуживания», – считает он. Однако теперь на повестке стоит вопрос по достройке газопровода и Германия может использовать эту ситуацию как рычаг политического давления на Россию, не исключает он. На этом фоне ввод газопровода в эксплуатацию может отложиться либо на конец первого полугодия 2021 г., либо на III квартал 2021 г., заключает эксперт.