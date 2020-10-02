Европейцы разрешили эксплуатировать «Северный поток – 2»

Датчане поняли, что ситуация с Навальным приблизила введение жестких американских санкций против газопровода, и поспешили решить все юридические вопросы до этого, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Вероятно, американцы примут законопроект с положениями о запрете сертификации газопровода, а также ввода его в эксплуатацию и обслуживания», – считает он. Однако теперь на повестке стоит вопрос по достройке газопровода и Германия может использовать эту ситуацию как рычаг политического давления на Россию, не исключает он. На этом фоне ввод газопровода в эксплуатацию может отложиться либо на конец первого полугодия 2021 г., либо на III квартал 2021 г., заключает эксперт.