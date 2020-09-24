Лавров назвал завершение «Северного потока ‒ 2» делом чести для Германии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток ‒ 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.