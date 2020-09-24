Лавров назвал завершение «Северного потока ‒ 2» делом чести для Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что завершение строительства газопровода «Северный поток ‒ 2» является делом чести для Германии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Что касается "Северного потока ‒ 2", то я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему», ‒ сказал Лавров на пресс-конференции, кадры которой показал телеканал «Россия 24».
По его словам, Вашингтон ежедневно публично пытается унизить Европейский союз и Германию, требует от Берлина отказаться от газопровода в пользу более дорогого американского сжиженного природного газа.
«Это мое личное мнение ‒ я сейчас не выступаю официально ‒ этот вопрос теперь является делом чести ФРГ. Чести во всех смыслах, во всех ее измерениях», ‒ подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток ‒ 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.