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Лавров назвал завершение «Северного потока ‒ 2» делом чести для Германии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что завершение строительства газопровода «Северный поток ‒ 2» является делом чести для Германии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Что касается "Северного потока ‒ 2", то я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему», ‒ сказал Лавров на пресс-конференции, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

По его словам, Вашингтон ежедневно публично пытается унизить Европейский союз и Германию, требует от Берлина отказаться от газопровода в пользу более дорогого американского сжиженного природного газа.

«Это мое личное мнение ‒ я сейчас не выступаю официально ‒ этот вопрос теперь является делом чести ФРГ. Чести во всех смыслах, во всех ее измерениях», ‒ подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток ‒ 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.

«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.

Ранее по теме: Захарова объяснила призыв Помпео создать коалицию против «Северного потока ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных