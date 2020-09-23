Захарова объяснила призыв Помпео создать коалицию против «Северного потока ‒ 2»
МИД России осуждает призывы к созданию коалиции против «Северного потока — 2», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — сказала Захарова на брифинге.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, целью таких заявлений является попытка США занять рынок газа в Западной Европе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток — 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.