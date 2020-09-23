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Захарова объяснила призыв Помпео создать коалицию против «Северного потока ‒ 2»

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МИД России осуждает призывы к созданию коалиции против «Северного потока — 2», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — сказала Захарова на брифинге.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, целью таких заявлений является попытка США занять рынок газа в Западной Европе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток — 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.

Ранее по теме: В Госдуме оценили планы США создать коалицию против «Северного потока ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных