В Госдуме оценили планы США создать коалицию против «Северного потока ‒ 2»
США своими планами по созданию коалиции против строительства «Северного потока ‒ 2» политизируют данный проект, открывая дорогу к скатыванию во времена холодной войны, заявил депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
«США намеренно политизируют данный проект. Цель предельно ясна ‒ заработать для себя дивиденды и поправить свою неудачную экономическую политику за счет европейских государств, продавая им свой сжиженный газ», ‒ цитирует «РИА Новости» Шеремета. По его словам, США своей политикой подрывают систему современных международных экономических отношений.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток ‒ 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.
«Северный поток – 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.