Помпео объявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»
США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild.
«С точки зрения США, «Северный поток — 2» ставит под угрозу Европу, поскольку делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину, что, как мне кажется, беспокоит многих немцев. Мы надеемся, что «Северный поток — 2» не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы помешать этому», — сказал Помпео.
Госсекретарь США также выразил надежду, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока — 2», «будь то в связи с произошедшим с Навальным, или из-за последствий для безопасности».
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК Алексеем Навальным может быть приостановка строительства газопровода.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. 1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.