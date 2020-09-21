Помпео объявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»

«С точки зрения США, «Северный поток — 2» ставит под угрозу Европу, поскольку делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину, что, как мне кажется, беспокоит многих немцев. Мы надеемся, что «Северный поток — 2» не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы помешать этому», — сказал Помпео.