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Помпео объявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»

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США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild.

«С точки зрения США, «Северный поток — 2» ставит под угрозу Европу, поскольку делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину, что, как мне кажется, беспокоит многих немцев. Мы надеемся, что «Северный поток — 2» не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы помешать этому», — сказал Помпео. 

Госсекретарь США также выразил надежду, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока — 2», «будь то в связи с произошедшим с Навальным, или из-за последствий для безопасности».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК Алексеем Навальным может быть приостановка строительства газопровода. 

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. 1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.

Ранее по теме: В Бундестаге оценили риски остановки «Северного потока ‒ 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных