ФАС в несколько раз повысила цены на два препарата для лечения рака
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала пересмотр цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Цены на лекарства из перечня регулируются государством.
По данным издания, предельная отпускная цена на препарат для лечения рака ломустин выросла почти в девять раз — до 37 тыс. руб. за упаковку, цена препарата от рака и ревматоидного артрита азатиоприна — примерно в два раза, до 380 руб.
В ведомстве «Коммерсанту» подтвердили информацию о пересмотре цен на препараты. В ФАС отметили, что после принятия постановления правительства от 31 октября 2020 г. ведомство может пересматривать цены на препараты из ЖНВЛП, если на рынке сложился их дефицит.
Источники издания рассказали, что дефицит ломустина появился из-за низкой закупочной цены на государственных тендерах. По данным компании Headway Company, с начала года не состоялись 77% тендеров на закупку препарата. По данным госреестра лекарственных средств, цена на ломустин не менялась с 2010 г. Изданию не удалось получить комментарий основного производителя препарата — немецкой компании Medac.
Дефицит азатиоприна сложился еще и из-за проблем фармпроизводителя. В Headway Company рассказали, что средневзвешенная цена на препарат находится на уровне 200 руб. за упаковку с 2017 г. В 2018 г. правообладатель — ОАО «Мосхимфармпрепараты» — был признан банкротом.
В конце октября благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим госслужащим, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей.
В письме говорилось о критической нехватке в России 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие.
После этого вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу срочно разобраться в причинах дефицита лекарств. Она также дала поручение проработать вопрос закупки небольших партий препаратов, писал «Фармацевтический вестник».