Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

ФАС в несколько раз повысила цены на два препарата для лечения рака

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала пересмотр цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Цены на лекарства из перечня регулируются государством.

По данным издания, предельная отпускная цена на препарат для лечения рака ломустин выросла почти в девять раз — до 37 тыс. руб. за упаковку, цена препарата от рака и ревматоидного артрита азатиоприна — примерно в два раза, до 380 руб. 

В ведомстве «Коммерсанту» подтвердили информацию о пересмотре цен на препараты. В ФАС отметили, что после принятия постановления правительства от 31 октября 2020 г. ведомство может пересматривать цены на препараты из ЖНВЛП, если на рынке сложился их дефицит. 

Источники издания рассказали, что дефицит ломустина появился из-за низкой закупочной цены на государственных тендерах. По данным компании Headway Company, с начала года не состоялись 77% тендеров на закупку препарата. По данным госреестра лекарственных средств, цена на ломустин не менялась с 2010 г. Изданию не удалось получить комментарий основного производителя препарата — немецкой компании Medac.

Дефицит азатиоприна сложился еще и из-за проблем фармпроизводителя. В Headway Company рассказали, что средневзвешенная цена на препарат находится на уровне 200 руб. за упаковку с 2017 г. В 2018 г. правообладатель — ОАО «Мосхимфармпрепараты» — был признан банкротом.

В конце октября благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим госслужащим, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей. 

В письме говорилось о критической нехватке в России 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу срочно разобраться в причинах дефицита лекарств. Она также дала поручение проработать вопрос закупки небольших партий препаратов, писал «Фармацевтический вестник».

Ранее по теме: Минздрав и Минпромторг рассказали об обеспечении лекарствами онкобольных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных