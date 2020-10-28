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Минздрав и Минпромторг рассказали об обеспечении лекарствами онкобольных

Ведомости

Минпромторг готов осуществить централизованные закупки за рубежом прокарбазина, третиноина, кармустина, мелфалана и цитарабина, которые не имеют зарегистрированных российских препаратов, говорится в совместном сообщении пресс-служб Минпромторга и Минздрава.

«По этим препаратам Минпромторг России готов осуществить централизованные закупки препаратов за рубежом для нужд конкретных медицинских учреждений и национальных медицинских исследовательских центров. Необходимый объем закупок будет определен Минздравом России», — говорится в сообщении.

Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим госслужащим, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей. 

Авторы письма сообщили о «критической нехватке» в стране 26 недорогих незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин. В 2020 г. их производство резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков, подчеркнули они. В качестве одной из необходимых мер авторы назвали срочную централизованную госзакупку и распределение по клиникам ряда препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация.

Чтобы не допустить дефицита и отсутствия на рынке востребованных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших из-за их низкой предельной отпускной цены, Минздрав разработал и внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю перерегистрацию цены. Принятие документа позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами, объяснили в министерствах.

В результате совместной работы ведомств производитель винкристина – компания «Верофарм» – возобновит ранее приостановленное производство и в ближайшее время выпустит 51 000 упаковок препарата. Кроме того, на площадке РОНЦ им. Блохина после возобновления производства изготовлены 35 000 упаковок винкристина. Препараты обоих производителей поступят в гражданский оборот 11 ноября, «далее производство будет продолжено в соответствии с потребностью пациентов», отметили в министерствах. 

«Верофарм» также возобновила производство онкопрепарата этопозид и в ближайшее время выпустит 49 000 упаковок, первые серии поступят в гражданский оборот 15 ноября. Кроме того,  к середине ноября планируется ввезти около 54 000 упаковок цитарабина. Высокодозный метотрексат есть в наличии у нескольких производителей в количестве более 2500 упаковок. В ближайшее время белорусский производитель препарата поставит в Россию 1200 упаковок.

Ранее по теме: Кремль прокомментировал обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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