Минздрав и Минпромторг рассказали об обеспечении лекарствами онкобольных
Минпромторг готов осуществить централизованные закупки за рубежом прокарбазина, третиноина, кармустина, мелфалана и цитарабина, которые не имеют зарегистрированных российских препаратов, говорится в совместном сообщении пресс-служб Минпромторга и Минздрава.
«По этим препаратам Минпромторг России готов осуществить централизованные закупки препаратов за рубежом для нужд конкретных медицинских учреждений и национальных медицинских исследовательских центров. Необходимый объем закупок будет определен Минздравом России», — говорится в сообщении.
Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим госслужащим, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей.
Авторы письма сообщили о «критической нехватке» в стране 26 недорогих незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин. В 2020 г. их производство резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков, подчеркнули они. В качестве одной из необходимых мер авторы назвали срочную централизованную госзакупку и распределение по клиникам ряда препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация.
Чтобы не допустить дефицита и отсутствия на рынке востребованных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших из-за их низкой предельной отпускной цены, Минздрав разработал и внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю перерегистрацию цены. Принятие документа позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами, объяснили в министерствах.
В результате совместной работы ведомств производитель винкристина – компания «Верофарм» – возобновит ранее приостановленное производство и в ближайшее время выпустит 51 000 упаковок препарата. Кроме того, на площадке РОНЦ им. Блохина после возобновления производства изготовлены 35 000 упаковок винкристина. Препараты обоих производителей поступят в гражданский оборот 11 ноября, «далее производство будет продолжено в соответствии с потребностью пациентов», отметили в министерствах.
«Верофарм» также возобновила производство онкопрепарата этопозид и в ближайшее время выпустит 49 000 упаковок, первые серии поступят в гражданский оборот 15 ноября. Кроме того, к середине ноября планируется ввезти около 54 000 упаковок цитарабина. Высокодозный метотрексат есть в наличии у нескольких производителей в количестве более 2500 упаковок. В ближайшее время белорусский производитель препарата поставит в Россию 1200 упаковок.