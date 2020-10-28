Минздрав и Минпромторг рассказали об обеспечении лекарствами онкобольных

«Верофарм» также возобновила производство онкопрепарата этопозид и в ближайшее время выпустит 49 000 упаковок, первые серии поступят в гражданский оборот 15 ноября. Кроме того, к середине ноября планируется ввезти около 54 000 упаковок цитарабина. Высокодозный метотрексат есть в наличии у нескольких производителей в количестве более 2500 упаковок. В ближайшее время белорусский производитель препарата поставит в Россию 1200 упаковок.