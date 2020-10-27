Кремль прокомментировал обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных

Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим чиновникам, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей.