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Кремль прокомментировал обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных

Ведомости

Российские власти работают над тем, чтобы исправить ситуацию с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», – сказал Песков.

Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим чиновникам, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей.

Авторы письма сообщили о «критической нехватке» в стране 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. В 2020 г. их производство резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков, подчеркнули они.

Ранее по теме: Благотворительные фонды пожаловались на дефицит лекарств для онкобольных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных