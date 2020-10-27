Кремль прокомментировал обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных
Российские власти работают над тем, чтобы исправить ситуацию с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», – сказал Песков.
Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим чиновникам, в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе детей.
Авторы письма сообщили о «критической нехватке» в стране 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. В 2020 г. их производство резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков, подчеркнули они.