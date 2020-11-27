В Москве выручка театров и музеев упала на 70%
Выручка московских театров в ноябре снизилась на 73% в годовом выражении, выручка музеев упала в 10 раз из-за введенных в городе ограничений для борьбы с коронавирусом, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.
Согласно подсчетам аналитиков, выручка театров за первые дне недели после введения ограничений — с 13 ноября — составила 160 млн руб. Показатель сохранился на уровне предыдущих двух недель. За три недели ноября выручка театров снизилась на 73% год к году, число транзакций в театрах этой осенью снизилось в среднем на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Аналитики отметили, что наиболее заметно выручка сократилась в музеях Москвы, в которых запрещены все культурные мероприятия с участием зрителей. За две недели действия ограничений оборот музеев снизился на 68% по сравнению с двумя предыдущими неделями и составил 2 млн руб. По данным эквайринга ВТБ, показатель снизился в 10 раз в годовом выражении. Количество транзакций в музеях уменьшилось на 94%. Аналитики добавили, что в сентябре-октябре выручка московских музеев снижалась не настолько критично.
В исследовании говорится, что кинотеатры в Москве «меньше всего» пострадали от введения ограничений. С момента введения ограничений билеты в кино стали покупать на 5% меньше, чем за две предыдущие недели, выручка снизилась на 6%. Общее снижение оборота кинотеатров в ноябре составило 66% в годовом выражении. Больше всего осенью выручка уменьшилась в октябре — на 70%, в сентябре — на 48% год к году.
По данным эквайринга ВТБ, оборот учреждений культуры в целом по России в ноябре упал на 75% в годовом выражении, количество транзакций — на 73%. Театры потеряли 72% выручки, кинозалы потеряли 58% оборота и 52% посетителей.