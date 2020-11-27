В Москве выручка театров и музеев упала на 70%

В исследовании говорится, что кинотеатры в Москве «меньше всего» пострадали от введения ограничений. С момента введения ограничений билеты в кино стали покупать на 5% меньше, чем за две предыдущие недели, выручка снизилась на 6%. Общее снижение оборота кинотеатров в ноябре составило 66% в годовом выражении. Больше всего осенью выручка уменьшилась в октябре — на 70%, в сентябре — на 48% год к году.