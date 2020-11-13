Минкультуры приостановит деятельность музеев в Москве с 16 ноября

«Приостановить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций», — приводит агентство выдержку из приказа, адресованного руководству организаций.