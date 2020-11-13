Минкультуры приостановит деятельность музеев в Москве с 16 ноября
Минкультуры предписало федеральным музеям в Москве приостановить деятельность с 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Приостановить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций», — приводит агентство выдержку из приказа, адресованного руководству организаций.
При этом отмечается, что приказ от 11 ноября 2020 г. о приостановке временных экспозиций и групповых экскурсий признан недействительным.
Ведомство также вводит ограничения на места проведения мероприятий: они должны быть заполнены «не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий». Речь, в частности, идет о театрах, кинотеатрах и концертных залах. Ограничения вступают в силу с 16 ноября и будут действовать до 15 января.
В Москве 10 ноября были объявлены новые ограничения в связи с распространением коронавируса. До 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью (с 23:00 до 6:00) приостанавливается за исключением курьерской доставки и работы навынос. Это ограничение касается и новогодней ночи.