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Минкультуры приостановит деятельность музеев в Москве с 16 ноября

Ведомости

Минкультуры предписало федеральным музеям в Москве приостановить деятельность с 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Приостановить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций», — приводит агентство выдержку из приказа, адресованного руководству организаций.

При этом отмечается, что приказ от 11 ноября 2020 г. о приостановке временных экспозиций и групповых экскурсий признан недействительным. 

Ведомство также вводит ограничения на места проведения мероприятий: они должны быть заполнены «не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий». Речь, в частности, идет о театрах, кинотеатрах и концертных залах. Ограничения вступают в силу с 16 ноября и будут действовать до 15 января.

В Москве 10 ноября были объявлены новые ограничения в связи с распространением коронавируса. До 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью (с 23:00 до 6:00) приостанавливается за исключением курьерской доставки и работы навынос. Это ограничение касается и новогодней ночи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных