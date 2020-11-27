Глава Росприроднадзора раскритиковала завод Rusal в Сибири за безответственность
Красноярский алюминиевый завод (принадлежит UC Rusal) допускает превышение предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ в несколько раз, что является «безответственным» как по отношению к людям, так и к природе, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словом, проведенная ведомством проверка показала, что предельная допустимая концентрация гидрохлорида превышена в 2,2 раза, а фтористого водорода — в 3,5 раза. «Это совершенно безответственное отношение и к своей работе, и к окружающей среде, и к людям, которые вынуждены дышать токсичным воздухом», — написала Радионова в своем Instagram.
По ее словам, Красноярский алюминиевый завод использует «какую-то собственную методику» для определения нормативов предельно допустимых выбросов. «Для бензола, присутствующего в пробах, допустимые нормативы выбросов вообще не установлены», — отметила она.
«Материалы проверки мы передали в Красноярскую природоохранную прокуратуру. Там для нарушителя определят соответствующее наказание», — заверила глава Росприроднадзора.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство подготовило законопроект об обязательствах собственников предприятий ликвидировать накопленный экологический вред за свой счет. По ее словам, это поможет сделать так, чтобы собственники «несли все бремя ответственности».
Одним из поводов для этого послужила ситуация с заброшенным химкомбинатом в Усолье-Сибирском Иркутской области. Оставшиеся там ядовитые вещества угрожают экологической катастрофой для населения и природы окружающих районов, однако из-за того, что на территории предприятия зарегистрированы несколько десятков собственников, их сложно привлечь к ответственности. Теперь для ликвидации последствий федеральному правительству пришлось задействовать армию и МЧС.
Чтобы избежать этого, в законопроекте будет прописана необходимость экологического аудита для любых действий с предприятием. Такой документ будет внесен на рассмотрение Госдумой в декабре.