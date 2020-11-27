Глава Росприроднадзора раскритиковала завод Rusal в Сибири за безответственность

Одним из поводов для этого послужила ситуация с заброшенным химкомбинатом в Усолье-Сибирском Иркутской области. Оставшиеся там ядовитые вещества угрожают экологической катастрофой для населения и природы окружающих районов, однако из-за того, что на территории предприятия зарегистрированы несколько десятков собственников, их сложно привлечь к ответственности. Теперь для ликвидации последствий федеральному правительству пришлось задействовать армию и МЧС.