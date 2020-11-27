В США начали расследование из-за проблем с подвеской у 115 тыс. машин Tesla

В феврале 2017 года Tesla выпустила сервисный регламент с описанием условий, которые могут привести к выходу из строя передней подвески. В нем отмечалось, что у некоторых автомобилей есть «передние тяги, которые могут не соответствовать требованиям Tesla по прочности». В результате такой поломки водитель не потеряет контроль над автомобилем, но шина может начать касаться подкрылка колеса.