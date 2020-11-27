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В США начали расследование из-за проблем с подвеской у 115 тыс. машин Tesla

Ведомости

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) начало расследовать возможные проблемы в передней подвеске почти 115 тыс. автомобилей Tesla, пишет Reuters.

«Регулятор в сфере автомобильной безопасности заявил, что начинает предварительную оценку автомобилей Model S 2015-2017 и Model X 2016-2017 годов после получения 43 жалоб на отказ левого или правого передних рычагов передней подвески», — пишет агентство.

В феврале 2017 года Tesla выпустила сервисный регламент с описанием условий, которые могут привести к выходу из строя передней подвески. В нем отмечалось, что у некоторых автомобилей есть «передние тяги, которые могут не соответствовать требованиям Tesla по прочности». В результате такой поломки водитель не потеряет контроль над автомобилем, но шина может начать касаться подкрылка колеса.

По данным регулятора, поступившие жалобы указывают на тенденцию к росту: за последние три месяца было зарегистрировано три инцидента на скоростных шоссе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных