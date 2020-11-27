В США начали расследование из-за проблем с подвеской у 115 тыс. машин Tesla
Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) начало расследовать возможные проблемы в передней подвеске почти 115 тыс. автомобилей Tesla, пишет Reuters.
«Регулятор в сфере автомобильной безопасности заявил, что начинает предварительную оценку автомобилей Model S 2015-2017 и Model X 2016-2017 годов после получения 43 жалоб на отказ левого или правого передних рычагов передней подвески», — пишет агентство.
В феврале 2017 года Tesla выпустила сервисный регламент с описанием условий, которые могут привести к выходу из строя передней подвески. В нем отмечалось, что у некоторых автомобилей есть «передние тяги, которые могут не соответствовать требованиям Tesla по прочности». В результате такой поломки водитель не потеряет контроль над автомобилем, но шина может начать касаться подкрылка колеса.
По данным регулятора, поступившие жалобы указывают на тенденцию к росту: за последние три месяца было зарегистрировано три инцидента на скоростных шоссе.