Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Финансы

Рыночная капитализация Tesla впервые в истории превысила $500 млрд

Ведомости

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla впервые в истории превысила $500 млрд, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. С 21 декабря бумаги компании должны войти в индекс S&P500, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

На 18:25 мск бумаги Tesla выросли на 3,54%, до $540,33. Таким образом, рыночная стоимость бизнеса достигла $511,7 млрд.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,7 млрд. Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге, рассчитываемом в реальном времени.

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск ($110,4 млрд) занимает четвертое место. Его состояние увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 23 ноября они подорожали на 6,78%, достигнув отметки $523,2 за бумагу, следует из данных биржи. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных