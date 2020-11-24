Рыночная капитализация Tesla впервые в истории превысила $500 млрд

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,7 млрд. Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге, рассчитываемом в реальном времени.