Рыночная капитализация Tesla впервые в истории превысила $500 млрд
Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla впервые в истории превысила $500 млрд, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. С 21 декабря бумаги компании должны войти в индекс S&P500, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
На 18:25 мск бумаги Tesla выросли на 3,54%, до $540,33. Таким образом, рыночная стоимость бизнеса достигла $511,7 млрд.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,7 млрд. Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге, рассчитываемом в реальном времени.
В рейтинге миллиардеров Forbes Маск ($110,4 млрд) занимает четвертое место. Его состояние увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 23 ноября они подорожали на 6,78%, достигнув отметки $523,2 за бумагу, следует из данных биржи. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.