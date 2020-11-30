В мэрии Москвы оценили возможность закрытия фудкортов в ТЦ
Фудкорты в московских торговых центрах дополнительно проверят на соблюдение мер профилактики коронавируса, ограничивать их работу не планируется, сообщил ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
«Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе на фудкортах. Есть нарушения, но планов закрывать фудкорты в ТЦ нет: усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», — рассказал Немерюк.
Замруководителя аппарата пояснил, что закрытие фудкортов может негативно повлиять на прибыль ТЦ. В целом в торговых центрах соблюдаются меры профилактики коронавируса, отметил Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил самоизоляцию для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а также дистанционную работу для 30% сотрудников до 15 января 2021 года. С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы. Также введен запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.