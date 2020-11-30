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В мэрии Москвы оценили возможность закрытия фудкортов в ТЦ

Ведомости

Фудкорты в московских торговых центрах дополнительно проверят на соблюдение мер профилактики коронавируса, ограничивать их работу не планируется, сообщил ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка. 

«Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе на фудкортах. Есть нарушения, но планов закрывать фудкорты в ТЦ нет: усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», — рассказал Немерюк. 

Замруководителя аппарата пояснил, что закрытие фудкортов может негативно повлиять на прибыль ТЦ. В целом в торговых центрах соблюдаются меры профилактики коронавируса, отметил Немерюк. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил самоизоляцию для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а также дистанционную работу для 30% сотрудников до 15 января 2021 года. С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы. Также введен запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.

Ранее по теме: Собянин заявил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных