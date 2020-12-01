СМИ узнали о переносе встречи стран ОПЕК+ из-за разногласий
Встреча стран-участниц ОПЕК+, которая была запланирована на 1 декабря, состоится 3 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации. Эту информацию подтверждает ТАСС. Агентство ссылается на письмо, разосланное делегатам, и на два источника, которые подтвердили информацию из письма.
В письме говорится, что совещание теперь назначено на 16:00 по московскому времени в четверг. Оно пройдет в формате видеоконференции. По данным ТАСС, стороны не могут договориться в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первые месяцы 2021 г.
30 ноября начались переговоры стран, входящих в ОПЕК+. Участники пытались решить, наращивать ли добычу нефти с января 2021 г., как предписывают это условия заключенной в апреле сделки, или оставить в силе текущее сокращение.
В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки, и 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускалась ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.