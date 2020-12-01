Немецкий министр допустил поставку водорода по «Северному потоку — 2»
Германия видит перспективы сотрудничества с Россией в создании инфраструктуры для транспортировки водорода по «Северному потоку — 2» в страны Евросоюза, заявил глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах на российско-европейской конференции по климату в Центре энергетики «Сколково».
«Мне кажется, что в долгосрочном периоде — больше водородного сырья (будет поставляться по "Северному потоку — 2" — прим.) Разумеется, будет переходный период, но в долгосрочном периоде — водородного», — цитирует ТАСС Заха. По его словам, в Европе все больше потребителей заинтересованы в водороде. В этом вопросе он видит большие перспективы сотрудничества Германии и России.
«Мы уже упомянули о "Северном потоке — 2", и Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей. И поскольку спрос будет смещаться в сторону водорода, в интересах России и Германии, а также Евросоюза создавать соответствующую инфраструктуру и схему поддержки этого сектора энергетики», — пояснил Зах.
В конце октября США дополнили критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока — 2». Теперь санкции могут быть наложены не только за участие в самом строительстве, но и за предоставление участвующим в проекте компаниям необходимой инфраструктуры, оборудования и услуг. Таким образом, под угрозу ограничений попадают более 120 компаний из 12 стран Европы. Правительство Германии заявило о неприемлемости санкций.