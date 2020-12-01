Немецкий министр допустил поставку водорода по «Северному потоку — 2»

В конце октября США дополнили критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока — 2». Теперь санкции могут быть наложены не только за участие в самом строительстве, но и за предоставление участвующим в проекте компаниям необходимой инфраструктуры, оборудования и услуг. Таким образом, под угрозу ограничений попадают более 120 компаний из 12 стран Европы. Правительство Германии заявило о неприемлемости санкций.