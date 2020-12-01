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Немецкий министр допустил поставку водорода по «Северному потоку — 2»

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Германия видит перспективы сотрудничества с Россией в создании инфраструктуры для транспортировки водорода по «Северному потоку — 2» в страны Евросоюза, заявил глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах на российско-европейской конференции по климату в Центре энергетики «Сколково».

«Мне кажется, что в долгосрочном периоде — больше водородного сырья (будет поставляться по "Северному потоку — 2" — прим.) Разумеется, будет переходный период, но в долгосрочном периоде — водородного», — цитирует ТАСС Заха. По его словам, в Европе все больше потребителей заинтересованы в водороде. В этом вопросе он видит большие перспективы сотрудничества Германии и России.

«Мы уже упомянули о "Северном потоке — 2", и Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей. И поскольку спрос будет смещаться в сторону водорода, в интересах России и Германии, а также Евросоюза создавать соответствующую инфраструктуру и схему поддержки этого сектора энергетики», — пояснил Зах.

В конце октября США дополнили критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока — 2». Теперь санкции могут быть наложены не только за участие в самом строительстве, но и за предоставление участвующим в проекте компаниям необходимой инфраструктуры, оборудования и услуг. Таким образом, под угрозу ограничений попадают более 120 компаний из 12 стран Европы. Правительство Германии заявило о неприемлемости санкций.

Ранее по теме: WSJ: украинские лоббисты повлияли на санкции США против «Северного потока-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных