WSJ: украинские лоббисты повлияли на санкции США против «Северного потока-2»
По данным издания, чиновники из Украины в течение четырех лет пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа и лидеров конгресса ввести санкции против проекта. Сейчас планируется ввести новые ограничения, и украинские чиновники «чувствуют себя на грани успеха».
В материале говорится, что среди украинских лоббистов были сотрудник украинского «Нафтогаза» Вадим Гламаздин, который курирует взаимодействие компании с властями, Александр Харченко, которого WSJ называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны Украины. По данным газеты, Гламаздину оказал поддержку американский лоббист Дэниел Вадич, который входил в комитет сената по международным отношениям. В материале издания отмечается, что украинские лоббисты также контактировали с сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джиной Шахин.
Издание поясняет, что Гламаздин и Харченко пытались выявить слабое место в проекте строительства «Северного потока — 2». Они привлекли к работе киевские аналитические центры, и в 2018 г. выяснили, что у России нет судов, которые можно использовать для укладки труб нужного по проекту диаметра. Гламаздин и Харченко пришли к выводу, что самыми эффективными будут санкции в отношении компаний, у которых есть нужные судна. Из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas вышла из проекта «Северный поток — 2» и строительство газопровода приостановилось.
Лоббисты из Украины считают, что новые санкции США остановят строительство газопровода, добавило издание. Гламаздин считает, что после вступления санкций в силу продолжать строительство будет невозможно.
Предполагается, что газопровод Nord Stream 2 соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.
Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода, в качестве которого рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна» (в августе 2020 г. арендатор «Фортуны» также заявил о нежелании участвовать в проекте). До настоящего времени официально о возобновлении работ по прокладке «Северного потока – 2» не сообщалось.