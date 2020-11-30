WSJ: украинские лоббисты повлияли на санкции США против «Северного потока-2»

Издание поясняет, что Гламаздин и Харченко пытались выявить слабое место в проекте строительства «Северного потока — 2». Они привлекли к работе киевские аналитические центры, и в 2018 г. выяснили, что у России нет судов, которые можно использовать для укладки труб нужного по проекту диаметра. Гламаздин и Харченко пришли к выводу, что самыми эффективными будут санкции в отношении компаний, у которых есть нужные судна. Из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas вышла из проекта «Северный поток — 2» и строительство газопровода приостановилось.