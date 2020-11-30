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WSJ: украинские лоббисты повлияли на санкции США против «Северного потока-2»

Ведомости

Группа украинских лоббистов смогла повлиять на разработку санкций США против строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, чиновники из Украины в течение четырех лет пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа и лидеров конгресса ввести санкции против проекта. Сейчас планируется ввести новые ограничения, и украинские чиновники «чувствуют себя на грани успеха». 

В материале говорится, что среди украинских лоббистов были сотрудник украинского «Нафтогаза» Вадим Гламаздин, который курирует взаимодействие компании с властями, Александр Харченко, которого WSJ называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны Украины. По данным газеты, Гламаздину оказал поддержку американский лоббист Дэниел Вадич, который входил в комитет сената по международным отношениям. В материале издания отмечается, что украинские лоббисты также контактировали с сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джиной Шахин. 

Издание поясняет, что Гламаздин и Харченко пытались выявить слабое место в проекте строительства «Северного потока — 2». Они привлекли к работе киевские аналитические центры, и в 2018 г. выяснили, что у России нет судов, которые можно использовать для укладки труб нужного по проекту диаметра. Гламаздин и Харченко пришли к выводу, что самыми эффективными будут санкции в отношении компаний, у которых есть нужные судна. Из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas вышла из проекта «Северный поток — 2» и строительство газопровода приостановилось. 

Лоббисты из Украины считают, что новые санкции США остановят строительство газопровода, добавило издание. Гламаздин считает, что после вступления санкций в силу продолжать строительство будет невозможно. 

Предполагается, что газопровод Nord Stream 2 соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.

Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода, в качестве которого рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна» (в августе 2020 г. арендатор «Фортуны» также заявил о нежелании участвовать в проекте). До настоящего времени официально о возобновлении работ по прокладке «Северного потока – 2» не сообщалось.

Ранее по теме: «Северный поток – 2» снова пострадал от американских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных