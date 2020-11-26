«Северный поток – 2» снова пострадал от американских санкций

«Северный поток – 2» снова пострадал от американских санкцийНорвежская DNV GL отказалась оценивать качество работы трубоукладчиков
Деятельность по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим <...> Северный поток – 2, подлежит санкциям
«Северный поток – 2» снова под угрозой. Норвежская Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), как сообщило 25 ноября агентство Bloomberg, вышла из проекта. Правда, в самой компании «Ведомостям» уточнили, что речь идет не о полном выходе, а только об отказе от оказания ему части услуг, связанных с сертификацией судов-трубоукладчиков.
Корень проблемы в опубликованном в конце октября госдепартаментом США новом руководстве в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с ним санкции могут быть наложены не только на компании, непосредственно участвующие в строительстве «Северного потока – 2», но и на те, которые предоставляют им любые сопутствующие товары и услуги. Теперь, по оценке оператора проекта Nord Stream 2 AG, под санкции может попасть более 120 компаний из 12 стран Европы. Очевидно, угрозу почувствовала и DNV GL. В компании считают, что ее деятельность по инспектированию испытаний и подготовке оборудования, используемого на борту судов для прокладки трубопровода, подпадает под действие расширенного пакета санкций. «Поэтому DNV GL прекратила предоставление [этих] услуг», – заявил представитель DNV GL. При этом компания готова сертифицировать сам газопровод после завершения строительства, уточнили в DNV GL.