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«Северный поток – 2» снова пострадал от американских санкций

Норвежская DNV GL отказалась оценивать качество работы трубоукладчиков
Матвей Катков Роман Волобуев
Деятельность по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим <...> Северный поток – 2, подлежит санкциям
DNV GL

«Северный поток – 2» снова под угрозой. Норвежская Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), как сообщило 25 ноября агентство Bloomberg, вышла из проекта. Правда, в самой компании «Ведомостям» уточнили, что речь идет не о полном выходе, а только об отказе от оказания ему части услуг, связанных с сертификацией судов-трубоукладчиков.

Корень проблемы в опубликованном в конце октября госдепартаментом США новом руководстве в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с ним санкции могут быть наложены не только на компании, непосредственно участвующие в строительстве «Северного потока – 2», но и на те, которые предоставляют им любые сопутствующие товары и услуги. Теперь, по оценке оператора проекта Nord Stream 2 AG, под санкции может попасть более 120 компаний из 12 стран Европы. Очевидно, угрозу почувствовала и DNV GL. В компании считают, что ее деятельность по инспектированию испытаний и подготовке оборудования, используемого на борту судов для прокладки трубопровода, подпадает под действие расширенного пакета санкций. «Поэтому DNV GL прекратила предоставление [этих] услуг», – заявил представитель DNV GL. При этом компания готова сертифицировать сам газопровод после завершения строительства, уточнили в DNV GL.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных