«Сбер» ждет снижения ставок по вкладам в начале 2021 года
Ставки по банковским депозитам в России находятся «вблизи дна», заявила член правления, старший вице-президент «Сбера» Александра Бурико на «Дне инвестора». В начале 2021 г. «Сбер» ждет дальнейшего снижения ставок.
«Ставки по депозитам сейчас находятся вблизи дна. Дополнительное снижение будет происходить еще в начале 2021 года, когда будут выходить существующие депозиты и меняться на текущую линейку», — сказала она (цитата по «Прайм»).
Руководитель блока «Управление благосостоянием» «Сбера» Наталья Алымова также заявила, что компания прогнозирует снижение доли вкладов в структуре безналичных сбережений граждан к 2023 г. — с 85% до 81%, а роль инвестиций в фондовые рынки будет расти.
«На фоне снижения инфляции и ставок на рынке, инвестиционная активность населения уже начала стремительно расти. По нашим оценкам, к 2023 году общий объем накоплений россиян вырастет почти на 40%. В структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% с текущих 85%, доля инвестиций в сбережениях соответственно возрастет», — отметила она (цитата по ТАСС).
По прогнозам Сбербанка, самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам — до 17% в год.
Алымова добавила, что по уровню ставок по вкладам Россия сейчас приблизилась к тем рынкам, где доля инвестиций в сбережениях превышает 50%. «Мы думаем, что здесь нас тоже ждет существенный рост», — указала она.