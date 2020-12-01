«Сбер» ждет снижения ставок по вкладам в начале 2021 года

«На фоне снижения инфляции и ставок на рынке, инвестиционная активность населения уже начала стремительно расти. По нашим оценкам, к 2023 году общий объем накоплений россиян вырастет почти на 40%. В структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% с текущих 85%, доля инвестиций в сбережениях соответственно возрастет», — отметила она (цитата по ТАСС).