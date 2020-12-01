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«Сбер» ждет снижения ставок по вкладам в начале 2021 года

Ведомости

Ставки по банковским депозитам в России находятся «вблизи дна», заявила член правления, старший вице-президент «Сбера» Александра Бурико на «Дне инвестора». В начале 2021 г. «Сбер» ждет дальнейшего снижения ставок. 

«Ставки по депозитам сейчас находятся вблизи дна. Дополнительное снижение будет происходить еще в начале 2021 года, когда будут выходить существующие депозиты и меняться на текущую линейку», — сказала она (цитата по «Прайм»). 

Руководитель блока «Управление благосостоянием» «Сбера» Наталья Алымова также заявила, что компания прогнозирует снижение доли вкладов в структуре безналичных сбережений граждан к 2023 г. — с 85% до 81%, а роль инвестиций в фондовые рынки будет расти. 

«На фоне снижения инфляции и ставок на рынке, инвестиционная активность населения уже начала стремительно расти. По нашим оценкам, к 2023 году общий объем накоплений россиян вырастет почти на 40%. В структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% с текущих 85%, доля инвестиций в сбережениях соответственно возрастет», — отметила она (цитата по ТАСС). 

По прогнозам Сбербанка, самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам — до 17% в год.

Алымова добавила, что по уровню ставок по вкладам Россия сейчас приблизилась к тем рынкам, где доля инвестиций в сбережениях превышает 50%. «Мы думаем, что здесь нас тоже ждет существенный рост», — указала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных