В Германии согласовали возобновление строительства «Северного потока — 2»
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало возобновление строительства газопровода «Северный поток — 2» в декабре, сообщила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.
«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)» — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Разрешение начинает действовать с 5 декабря. С этой даты могут стартовать работы по укладке трубопровода, отметила собеседница агентства.
Мансфельд добавила, что, по информации, имеющейся у BHS, данные работы будет вести судно «Академик Черский». Пока эти сведения не подтверждены. Однако ранее, 27 ноября, российское судно вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград.
Строительство «Северного потока — 2», по которому газ должен поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши, было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.
Тогда от участия в строительстве отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. Рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна».