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В Германии согласовали возобновление строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало возобновление строительства газопровода «Северный поток —  2» в декабре, сообщила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.

«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)» — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Разрешение начинает действовать с 5 декабря. С этой даты могут стартовать работы по укладке трубопровода, отметила собеседница агентства. 

Мансфельд добавила, что, по информации, имеющейся у BHS, данные работы будет вести судно «Академик Черский». Пока эти сведения не подтверждены. Однако ранее, 27 ноября, российское судно вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград.

Строительство «Северного потока — 2», по которому газ должен поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши, было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.

Тогда от участия в строительстве отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. Рассматривалось применение судов «Академик Черский» и «Фортуна». 

Ранее по теме: Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Калининград

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных