В Германии согласовали возобновление строительства «Северного потока — 2»

Мансфельд добавила, что, по информации, имеющейся у BHS, данные работы будет вести судно «Академик Черский». Пока эти сведения не подтверждены. Однако ранее, 27 ноября, российское судно вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград.