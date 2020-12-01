Bloomberg сообщил об отправке в Азию «армады» танкеров с нефтью из США

Подобный спрос на нефть обусловлен быстрыми темпами восстановления азиатского рынка на фоне пандемии, пояснил Bloomberg. По данным агентства, объем нефтепереработки в Китае в октябре достиг рекордного уровня. Кроме того, независимые нефтеперерабатывающие предприятия страны увеличили закупки после получения новых импортных квот на 2021 г. При этом растет также спрос на нефть в Индии на фоне наращивания темпов производства.