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Bloomberg сообщил об отправке в Азию «армады» танкеров с нефтью из США

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Около 20 танкеров с нефтью, добытой в США, направляются в Азию, наращивающую производство после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.

По информации издания, судна, большая часть которых является супертанкерами и способна перевозить порядка 2 млн баррелей сырья, были зафрахтованы на побережье Мексиканского залива. Среди компаний, зафрахтовавших суда, — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая Unipec, а также китайская Sinopec Group, швейцарско-нидерландская Vitol Group и трейдер «Лукойла» Litasco SA.

Отмечается, что американскую нефть планируется поставить также в Южную Корею, Сингапур и Южную Азию.

Подобный спрос на нефть обусловлен быстрыми темпами восстановления азиатского рынка на фоне пандемии, пояснил Bloomberg. По данным агентства, объем нефтепереработки в Китае в октябре достиг рекордного уровня. Кроме того, независимые нефтеперерабатывающие предприятия страны увеличили закупки после получения новых импортных квот на 2021 г. При этом растет также спрос на нефть в Индии на фоне наращивания темпов производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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