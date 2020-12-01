Bloomberg сообщил об отправке в Азию «армады» танкеров с нефтью из США
Около 20 танкеров с нефтью, добытой в США, направляются в Азию, наращивающую производство после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.
По информации издания, судна, большая часть которых является супертанкерами и способна перевозить порядка 2 млн баррелей сырья, были зафрахтованы на побережье Мексиканского залива. Среди компаний, зафрахтовавших суда, — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая Unipec, а также китайская Sinopec Group, швейцарско-нидерландская Vitol Group и трейдер «Лукойла» Litasco SA.
Отмечается, что американскую нефть планируется поставить также в Южную Корею, Сингапур и Южную Азию.
Подобный спрос на нефть обусловлен быстрыми темпами восстановления азиатского рынка на фоне пандемии, пояснил Bloomberg. По данным агентства, объем нефтепереработки в Китае в октябре достиг рекордного уровня. Кроме того, независимые нефтеперерабатывающие предприятия страны увеличили закупки после получения новых импортных квот на 2021 г. При этом растет также спрос на нефть в Индии на фоне наращивания темпов производства.