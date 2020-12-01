Путин спрогнозировал снижение спроса на нефть через пять лет

«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база», — добавил глава государства.