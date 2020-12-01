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Путин спрогнозировал снижение спроса на нефть через пять лет

Ведомости

Спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, затем последует его снижение, заявил президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

«Ожидаемые среднегодовые темпы роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии) где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение на 0,1%», — сказал Путин, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

По словам президента, необходимо активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства.

«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база», — добавил глава государства.

Путин напомнил, что в России должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных