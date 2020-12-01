Путин спрогнозировал снижение спроса на нефть через пять лет
Спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, затем последует его снижение, заявил президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.
«Ожидаемые среднегодовые темпы роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии) где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение на 0,1%», — сказал Путин, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
По словам президента, необходимо активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства.
«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база», — добавил глава государства.
Путин напомнил, что в России должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн руб.