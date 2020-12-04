Продажи новых iPhone в России сократились втрое

Падение спроса на новые iPhone директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин объяснил высокой стоимостью, дефицитом моделей Pro, увеличением периода пользования устройствами и пандемией. В целом продажи новых смартфонов в России по сравнению с концом 2019 г. сократились на 15%. Сильнее всего упал спрос на устройства верхнего ценового сегмента. Продажи Apple упали почти на 20%, Huawei — более чем на 30%, Samsung — на 10%, рассказал Воеводин.