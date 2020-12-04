Продажи новых iPhone в России сократились втрое
Около 48 тыс. новых iPhone 12 и 12 Pro было зарегистрировано в мобильных сетях за первые две недели продаж – в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании oneFactor.
По итогам первых двух недель продаж, по оценке oneFactor, на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов, сообщило издание. Наиболее популярными iPhone 12 и 12 Pro оказались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Чечне.
Падение спроса на новые iPhone директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин объяснил высокой стоимостью, дефицитом моделей Pro, увеличением периода пользования устройствами и пандемией. В целом продажи новых смартфонов в России по сравнению с концом 2019 г. сократились на 15%. Сильнее всего упал спрос на устройства верхнего ценового сегмента. Продажи Apple упали почти на 20%, Huawei — более чем на 30%, Samsung — на 10%, рассказал Воеводин.
Ранее аналитики японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions сообщили, что по их расчетам себестоимость нового смартфона компании Apple — iPhone 12 — составляет $373 (более 28 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro — $406 (более 30 тыс. руб.). В расчетах себестоимости телефонов аналитики оценивали компонентную составляющую, исключив затраты на продвижение, исследования и разработки.