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Продажи новых iPhone в России сократились втрое

Ведомости

Около 48 тыс. новых iPhone 12 и 12 Pro было зарегистрировано в мобильных сетях за первые две недели продаж – в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании oneFactor.

По итогам первых двух недель продаж, по оценке oneFactor, на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов, сообщило издание. Наиболее популярными iPhone 12 и 12 Pro оказались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Чечне.

Падение спроса на новые iPhone директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин объяснил высокой стоимостью, дефицитом моделей Pro, увеличением периода пользования устройствами и пандемией. В целом продажи новых смартфонов в России по сравнению с концом 2019 г. сократились на 15%. Сильнее всего упал спрос на устройства верхнего ценового сегмента. Продажи Apple упали почти на 20%, Huawei — более чем на 30%, Samsung — на 10%, рассказал Воеводин.

Ранее аналитики японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions сообщили, что по их расчетам себестоимость нового смартфона компании Apple — iPhone 12 — составляет $373 (более 28 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro — $406 (более 30 тыс. руб.). В расчетах себестоимости телефонов аналитики оценивали компонентную составляющую, исключив затраты на продвижение, исследования и разработки.

Ранее по теме: Аналитики оценили себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных