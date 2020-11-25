Аналитики оценили себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Себестоимость нового смартфона компании Apple — iPhone 12 — составляет $373 (более 28 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro — $406 (более 30 тыс. руб.), посчитали аналитики японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions совместно с порталом Nikkei.
Nikkei уточнил, что 26,8% компонентов новых iPhone — из Южной Кореи, что на 9,1 п.п. больше, чем в iPhone 11. Доля американских запчастей составляет 21,9% — на 3,9 п.п. меньше, чем в предыдущей модели.
При этом в расчетах себестоимости телефонов аналитики оценивали именно компонентную составляющую. Затраты на продвижение, исследования, разработки и прочее не учитывались.
Стоимость iPhone 12 в России, по данным на официальном сайте Apple, составляет от 79 990 руб. Цена iPhone 12 Pro начинается от 99 990 руб.