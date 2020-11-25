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Аналитики оценили себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Ведомости

Себестоимость нового смартфона компании Apple — iPhone 12 — составляет $373 (более 28 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro — $406 (более 30 тыс. руб.), посчитали аналитики японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions совместно с порталом Nikkei.

По данным IThome, самой дорогой деталью в гаджетах стал OLED-экран за $70. Еще $40 стоит процессор A14 Bionic. Флэш-память от Samsung Electronics обходится разработчикам в $19,2, оперативная память SK Hynix DRAM — $12,8, многослойные CMOS-сенсоры от Sony — $7,9 и $7,4 соответственно.

Nikkei уточнил, что 26,8% компонентов новых iPhone — из Южной Кореи, что на 9,1 п.п. больше, чем в iPhone 11. Доля американских запчастей составляет 21,9% — на 3,9 п.п. меньше, чем в предыдущей модели.

При этом в расчетах себестоимости телефонов аналитики оценивали именно компонентную составляющую. Затраты на продвижение, исследования, разработки и прочее не учитывались.

Стоимость iPhone 12 в России, по данным на официальном сайте Apple, составляет от 79 990 руб. Цена iPhone 12 Pro начинается от 99 990 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных