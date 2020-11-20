Дуров спрогнозировал существенное снижение доли Apple на рынке через 10 лет
Доля Apple на рынке через 10 лет будет незначительной, так как компания не создает какие-либо инновационные продукты после смерти ее основателя Стива Джобса, заявил в своем канале создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.
«Спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал, без каких-либо значимых инноваций. Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной», — написал он.
Свое мнение Дуров выразил после того, как опробовал новинку Apple — iPhone 12 Pro. Предприниматель назвал гаджет «громоздким оборудованием» и «негабаритной версией iPhone 5», который был выпущен в сентябре 2012 г. Описывая смартфон, Дуров акцентировал внимание на «уродливом наборе камер, торчащих на трех разных высотах», а также на внешних панелях, создающих «ощущение устаревшего устройства».
Apple представила новую линейку смартфонов 13 октября — на месяц позже, чем обычно. Причиной задержки стало нарушение сроков поставки комплектующих в связи с пандемией коронавируса. В конце октябре корпорация опубликовала финансовую отчетность за четвертый финансовый квартал, завершившийся 26 сентября. Из нее следует, что продажи iPhone упали более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.