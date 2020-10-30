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Apple подешевела на $100 млрд после публикации квартальной отчетности

Ведомости

Стоимость акций Apple снизилась более чем на 5% после закрытия торгов, в результате чего компания потеряла около $100 млрд рыночной стоимости, сообщает Reuters. Это произошло после публикации финансовой отчетности Apple за четвертый квартал 2020 г.

Выручка Apple от продажи iPhone за четвертый финансовый квартал, завершившийся 26 сентября, составила $26,4 млрд. Это на 20,7% меньше, чем в сопоставимый период 2019 г., следует из отчетности. При этом выручка производителя телефонов в Китае снизилась почти на 29% — до $7,9 млрд. Падение произошло на фоне решения компании отложить запуск продаж новых смартфонов из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Однако в целом Apple смогла нарастить выручку в четвертом квартале. Она составила $64,7 млрд против $64 млрд в прошлом году. Это произошло за счет роста продаж компьютеров Mac, наушников AirPods и прочих аксессуаров.

В сентябре Apple впервые за 12 лет провела презентацию новых продуктов, на которой не представила новые модели iPhone. Причиной этого назвали задержку поставок комплектующих из-за пандемии коронавирусной инфекции. Новую линейку смартфонов с поддержкой 5G компания продемонстрировала позже, 13 октября.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных