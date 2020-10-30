Apple подешевела на $100 млрд после публикации квартальной отчетности
Стоимость акций Apple снизилась более чем на 5% после закрытия торгов, в результате чего компания потеряла около $100 млрд рыночной стоимости, сообщает Reuters. Это произошло после публикации финансовой отчетности Apple за четвертый квартал 2020 г.
Выручка Apple от продажи iPhone за четвертый финансовый квартал, завершившийся 26 сентября, составила $26,4 млрд. Это на 20,7% меньше, чем в сопоставимый период 2019 г., следует из отчетности. При этом выручка производителя телефонов в Китае снизилась почти на 29% — до $7,9 млрд. Падение произошло на фоне решения компании отложить запуск продаж новых смартфонов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Однако в целом Apple смогла нарастить выручку в четвертом квартале. Она составила $64,7 млрд против $64 млрд в прошлом году. Это произошло за счет роста продаж компьютеров Mac, наушников AirPods и прочих аксессуаров.
В сентябре Apple впервые за 12 лет провела презентацию новых продуктов, на которой не представила новые модели iPhone. Причиной этого назвали задержку поставок комплектующих из-за пандемии коронавирусной инфекции. Новую линейку смартфонов с поддержкой 5G компания продемонстрировала позже, 13 октября.