Apple подешевела на $100 млрд после публикации квартальной отчетности

Выручка Apple от продажи iPhone за четвертый финансовый квартал, завершившийся 26 сентября, составила $26,4 млрд. Это на 20,7% меньше, чем в сопоставимый период 2019 г., следует из отчетности. При этом выручка производителя телефонов в Китае снизилась почти на 29% — до $7,9 млрд. Падение произошло на фоне решения компании отложить запуск продаж новых смартфонов из-за пандемии коронавирусной инфекции.