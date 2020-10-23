Интерес к новым флагманам Apple в России выше, чем в прошлом году

О том, что спрос по предзаказам на линейку iPhone 12 заметно выше, чем на сопоставимые модели в момент предзаказа в прошлом году, говорят, в частности, в «М.Видео-Эльдорадо». В рознице МТС также за сутки было заказано в 1,5 раза больше флагманских iPhone, чем за первые сутки предзаказов флагманских 11-х моделей в 2019 г. О том же свидетельствуют и данные «Вымпелкома» (по состоянию на утро 22 октября самой популярной моделью смартфонов Apple по предзаказам в сети оператора оказался iPhone 12 Pro цвета «тихоокеанский синий» с памятью 256 Гб). Количество заказанных аппаратов сотрудники ритейлеров и операторов не раскрывают. Однако известно, что за 10 дней сентября 2019 г. (продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro начались 20 сентября прошлого года) в России было продано чуть менее 60 000 таких смартфонов.