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Интерес к новым флагманам Apple в России выше, чем в прошлом году

Таковы предварительные итоги предзаказа iPhone 12 и 12 Pro
Павел Клевошин Валерий Кодачигов
iPhone 12 и iPhone 12 Pro — вещь недели /Apple

23 октября в России начинаются продажи двух из четырех новых iPhone, представленных Apple 13 октября: базового iPhone 12 (от 69 990 руб.) и iPhone 12 Pro (от 99 990 руб.). Их предзаказ начался 21 октября, и первые результаты обнадеживают ритейлеров: за несколько часов было заказано примерно на треть больше этих аппаратов, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro за то же время в 2019 г.

О том, что спрос по предзаказам на линейку iPhone 12 заметно выше, чем на сопоставимые модели в момент предзаказа в прошлом году, говорят, в частности, в «М.Видео-Эльдорадо». В рознице МТС также за сутки было заказано в 1,5 раза больше флагманских iPhone, чем за первые сутки предзаказов флагманских 11-х моделей в 2019 г. О том же свидетельствуют и данные «Вымпелкома» (по состоянию на утро 22 октября самой популярной моделью смартфонов Apple по предзаказам в сети оператора оказался iPhone 12 Pro цвета «тихоокеанский синий» с памятью 256 Гб). Количество заказанных аппаратов сотрудники ритейлеров и операторов не раскрывают. Однако известно, что за 10 дней сентября 2019 г. (продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro начались 20 сентября прошлого года) в России было продано чуть менее 60 000 таких смартфонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных