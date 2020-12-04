Forbes: Baring Vostok впервые за четыре года создаст новый инвестфонд

Согласно информации на официальном сайте компании, сейчас у Baring Vostok есть четыре инвестфонда с общим объемом капитала около $3,3 млрд. У первого, объемом в $75 млн, единственная инвестиция — в российский маркетплейс Ozon. У второго более широкий портфель инвестиций — казахстанский маркетплейс Kaspi.kz, который в октябре вышел на IPO и стал самой дорогой публичной компанией Казахстана, картографический сервис 2ГИС, сеть «ВкусВилл», «Аэропорт Пулково» и др.