Forbes: Baring Vostok впервые за четыре года создаст новый инвестфонд
Baring Vostok запустит новый инвестиционный фонд впервые с 2016 г., сообщает Forbes со ссылкой на неназванного потенциального инвестора фонда и собеседника, знакомого с деталями сделки. По данным издания, его объем составит менее $200 млн, а инвестиции будут направляться в компании из секторов технологий, медиа и потребительских рынков. Представитель Baring Vostok от комментариев отказался.
Согласно информации на официальном сайте компании, сейчас у Baring Vostok есть четыре инвестфонда с общим объемом капитала около $3,3 млрд. У первого, объемом в $75 млн, единственная инвестиция — в российский маркетплейс Ozon. У второго более широкий портфель инвестиций — казахстанский маркетплейс Kaspi.kz, который в октябре вышел на IPO и стал самой дорогой публичной компанией Казахстана, картографический сервис 2ГИС, сеть «ВкусВилл», «Аэропорт Пулково» и др.
Фонд еще в ноябре 2019 г. сообщил, что временно отложил свои планы по открытию еще одного фонда для зарубежных инвестиций в российские компании. Тогда представитель Baring объяснял решение «обеспокоенностью международных институциональных инвесторов противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве и неопределенностью в вопросах защиты прав инвесторов», сообщало издание.
13 ноября Верховный суд освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.
Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).