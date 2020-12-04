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Forbes: Baring Vostok впервые за четыре года создаст новый инвестфонд

Ведомости

Baring Vostok запустит новый инвестиционный фонд впервые с 2016 г., сообщает Forbes со ссылкой на неназванного потенциального инвестора фонда и собеседника, знакомого с деталями сделки. По данным издания, его объем составит менее $200 млн, а инвестиции будут направляться в компании из секторов технологий, медиа и потребительских рынков. Представитель Baring Vostok от комментариев отказался.

Согласно информации на официальном сайте компании, сейчас у Baring Vostok есть четыре инвестфонда с общим объемом капитала около $3,3 млрд. У первого, объемом в $75 млн, единственная инвестиция — в российский маркетплейс Ozon. У второго более широкий портфель инвестиций — казахстанский маркетплейс Kaspi.kz, который в октябре вышел на IPO и стал самой дорогой публичной компанией Казахстана, картографический сервис 2ГИС, сеть «ВкусВилл», «Аэропорт Пулково» и др.

Фонд еще в ноябре 2019 г. сообщил, что временно отложил свои планы по открытию еще одного фонда для зарубежных инвестиций в российские компании. Тогда представитель Baring объяснял решение «обеспокоенностью международных институциональных инвесторов противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве и неопределенностью в вопросах защиты прав инвесторов», сообщало издание.

13 ноября Верховный суд освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.

Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). 

Ранее по теме: Песков оценил влияние освобождения Калви на инвестклимат в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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